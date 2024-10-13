Експерт розкрив головний секрет вдалого першого побачення
Категорія
Наука та медицина
Дата публікації

Експерт розкрив головний секрет вдалого першого побачення

Що сказати жінці під час першого побачення
Джерело:  online.ua

Кожний хлопець та чоловік мріє про те, щоб перше побачення було максимально успішним та приємним. Однак для цього варто виконати одну важливу умову.

Головні тези:

  • Важливо продемонструвати повагу та чуйність до партнера на першому побаченні.
  • Уникайте тиску та натяків на інтим, якщо не хочете, щоб перше побачення стало останнім.
  • Не варто вважати онлайн-спілкування повноцінним знайомством.

Що сказати жінці під час першого побачення

Своїми порадами з чоловіками поділився відомий продюсер та письменник Адам Гілад.

За його словами, існує вкрай влучна фраза, яка дозволить вашій партнерці відчути себе в безпеці та спонукає її продовжити знайомство.

Як згадує Гілад, йому вдалося підкорити серце прекрасної дівчини під час першого побачення, адже після палких поцілунків він не почав наполягати на інтимі, а зробив дещо справді неочікуване для неї.

Саме тоді я зупинився, відсторонився і вимовив найпривабливішу фразу, яку тільки можна сказати на першому побаченні: "Я не збираюся переспати з тобою, — розповідає експерт.

Він також зазначив, що згідно зі статистикою Дослідницького центру П'ю, дедалі більше людей утримуються від близькості після першого побачення.

Фото: unsplash.com

Ви не маєте жодного права чинити тиск на жінку

Адам Гілад наголошує, що спілкування в мережі до першого побачення не варто вважати повноцінним знайомством.

Попри це, у вас є можливість продемонструвати, що ви серйозно ставитеся до людини, хочете дізнатися якою вона є й більше розповісти про себе.

За словами експерта, варто радіти тому, якщо у жінки є власні стандарти, адже ця якість призведе до щасливіших стосунків.

Іншими словами — вони поки що не знають, чи перебувають вони в безпеці. Що вони дійсно знають, так це те, що ви, ймовірно, хочете їх інтимно, напевно до кінця вечора. Безумовно в кінці міфічного "третього побачення, — пояснив він.

Як зазначає Гіланд, ви дійсно можете злякати жінку, якщо будете натякати на інтим на перших побаченнях.

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