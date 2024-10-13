Експерт розкрив головний секрет вдалого першого побачення

Кожний хлопець та чоловік мріє про те, щоб перше побачення було максимально успішним та приємним. Однак для цього варто виконати одну важливу умову.

Що сказати жінці під час першого побачення

Своїми порадами з чоловіками поділився відомий продюсер та письменник Адам Гілад.

За його словами, існує вкрай влучна фраза, яка дозволить вашій партнерці відчути себе в безпеці та спонукає її продовжити знайомство.

Як згадує Гілад, йому вдалося підкорити серце прекрасної дівчини під час першого побачення, адже після палких поцілунків він не почав наполягати на інтимі, а зробив дещо справді неочікуване для неї.

Саме тоді я зупинився, відсторонився і вимовив найпривабливішу фразу, яку тільки можна сказати на першому побаченні: "Я не збираюся переспати з тобою, — розповідає експерт. Поширити

Він також зазначив, що згідно зі статистикою Дослідницького центру П'ю, дедалі більше людей утримуються від близькості після першого побачення.

Фото: unsplash.com

Ви не маєте жодного права чинити тиск на жінку

Адам Гілад наголошує, що спілкування в мережі до першого побачення не варто вважати повноцінним знайомством.

Попри це, у вас є можливість продемонструвати, що ви серйозно ставитеся до людини, хочете дізнатися якою вона є й більше розповісти про себе.

За словами експерта, варто радіти тому, якщо у жінки є власні стандарти, адже ця якість призведе до щасливіших стосунків.

Іншими словами — вони поки що не знають, чи перебувають вони в безпеці. Що вони дійсно знають, так це те, що ви, ймовірно, хочете їх інтимно, напевно до кінця вечора. Безумовно в кінці міфічного "третього побачення, — пояснив він. Поширити

Як зазначає Гіланд, ви дійсно можете злякати жінку, якщо будете натякати на інтим на перших побаченнях.