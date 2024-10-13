Експерт розкрив головний секрет вдалого першого побачення

Кожний хлопець та чоловік мріє про те, щоб перше побачення було максимально успішним та приємним. Однак для цього варто виконати одну важливу умову.
Головні тези:
- Важливо продемонструвати повагу та чуйність до партнера на першому побаченні.
- Уникайте тиску та натяків на інтим, якщо не хочете, щоб перше побачення стало останнім.
- Не варто вважати онлайн-спілкування повноцінним знайомством.
Що сказати жінці під час першого побачення
Своїми порадами з чоловіками поділився відомий продюсер та письменник Адам Гілад.
За його словами, існує вкрай влучна фраза, яка дозволить вашій партнерці відчути себе в безпеці та спонукає її продовжити знайомство.
Як згадує Гілад, йому вдалося підкорити серце прекрасної дівчини під час першого побачення, адже після палких поцілунків він не почав наполягати на інтимі, а зробив дещо справді неочікуване для неї.
Він також зазначив, що згідно зі статистикою Дослідницького центру П'ю, дедалі більше людей утримуються від близькості після першого побачення.
Ви не маєте жодного права чинити тиск на жінку
Адам Гілад наголошує, що спілкування в мережі до першого побачення не варто вважати повноцінним знайомством.
Попри це, у вас є можливість продемонструвати, що ви серйозно ставитеся до людини, хочете дізнатися якою вона є й більше розповісти про себе.
За словами експерта, варто радіти тому, якщо у жінки є власні стандарти, адже ця якість призведе до щасливіших стосунків.
Як зазначає Гіланд, ви дійсно можете злякати жінку, якщо будете натякати на інтим на перших побаченнях.
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