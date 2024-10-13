Эксперт раскрыл главный секрет удачного первого свидания

Каждый парень и мужчина мечтает о том, чтобы первое свидание было максимально успешным и приятным. Однако для этого следует выполнить одно важное условие.
Главные тезисы
- Важно продемонстрировать уважение и отзывчивость к партнеру на первом свидании.
- Избегайте давления и намеков на интим, если не хотите, чтобы первое свидание стало последним.
- Не следует считать онлайн-общение полноценным знакомством.
Что сказать женщине во время первого свидания
Своими советами поделился известный продюсер и писатель Адам Гилад.
По его словам, существует очень хорошая фраза, которая позволит вашей партнерше почувствовать себя в безопасности и побудит ее продолжить знакомство.
Как вспоминает Гилад, ему удалось покорить сердце прекрасной девушки во время первого свидания, ведь после горячих поцелуев он не стал настаивать на интиме, а сделал нечто действительно неожиданное для нее.
Он также отметил, что согласно статистике Исследовательского центра Пью, все больше людей воздерживаются от близости после первого свидания.
Вы не имеете никакого права оказывать давление на женщину
Адам Гилад отмечает, что общение в сети до первого свидания не следует считать полноценным знакомством.
Несмотря на это, у вас есть возможность продемонстрировать, что вы серьезно относитесь к человеку, хотите узнать, какой он есть и больше рассказать о себе.
По словам эксперта, стоит радоваться тому, если у женщины есть собственные стандарты, ведь это качество приведет к более счастливым отношениям.
Как отмечает Гиланд, вы действительно можете испугать женщину, если будете намекать на интим на первых свиданиях.
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