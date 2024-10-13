Эксперт раскрыл главный секрет удачного первого свидания

Каждый парень и мужчина мечтает о том, чтобы первое свидание было максимально успешным и приятным. Однако для этого следует выполнить одно важное условие.

Что сказать женщине во время первого свидания

Своими советами поделился известный продюсер и писатель Адам Гилад.

По его словам, существует очень хорошая фраза, которая позволит вашей партнерше почувствовать себя в безопасности и побудит ее продолжить знакомство.

Как вспоминает Гилад, ему удалось покорить сердце прекрасной девушки во время первого свидания, ведь после горячих поцелуев он не стал настаивать на интиме, а сделал нечто действительно неожиданное для нее.

Я остановился, отстранился и произнес самую привлекательную фразу, которую только можно сказать на первом свидании: "Я не собираюсь переспать с тобой, — рассказывает эксперт. Поделиться

Он также отметил, что согласно статистике Исследовательского центра Пью, все больше людей воздерживаются от близости после первого свидания.

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Вы не имеете никакого права оказывать давление на женщину

Адам Гилад отмечает, что общение в сети до первого свидания не следует считать полноценным знакомством.

Несмотря на это, у вас есть возможность продемонстрировать, что вы серьезно относитесь к человеку, хотите узнать, какой он есть и больше рассказать о себе.

По словам эксперта, стоит радоваться тому, если у женщины есть собственные стандарты, ведь это качество приведет к более счастливым отношениям.

Иными словами, они пока не знают, находятся ли они в безопасности. Что они действительно знают, так это то, что вы, вероятно, хотите их интимно, наверное, до конца вечера. Безусловно в конце мифического "третьего свидания", — объяснил он. Поделиться

Как отмечает Гиланд, вы действительно можете испугать женщину, если будете намекать на интим на первых свиданиях.