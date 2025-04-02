Експерти назвали найпопулярніший автомобіль у світі — відео
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Експерти назвали найпопулярніший автомобіль у світі — відео

ТОП-10 найпопулярніших авто 2025 року
Джерело:  online.ua

Авторитетний автомобільний портал Focus2Move оприлюднив рейтинг найбільш продаваних моделей у 2025 році. Абсолютним лідером списку цього разу став Ford F-Series.

Головні тези:

  • Серед лідерів списку також виявилися Toyota RAV4 та Toyota Corolla.
  • Хоча традиційні авто на дизельному та бензиновому паливі купують найчастіше, продажі нових електромобілів все одно демонструють значний ріст.

ТОП-10 найпопулярніших авто 2025 року

Експерти звертають увагу на те, що станом на лютий 2025 року було продано 198 557 Ford F-Series.

На другій сходинці у списку опинилася Toyota RAV4, а на третій щаблині — Toyota Corolla.

Попри те, що традиційні дизельні та бензинові авто все ще домінують у рейтингу ТОП-100, однак продажі нових електромобілів продовжують стрімко зростати.

Загалом рейтинг найпопулярніших авто 2025 року виглядає так:

  1. Ford F-Series — 198 557 одиниць;

  2. Toyota RAV4 — 189 392;

  3. Toyota Corolla — 171 279;

  4. Honda CR-V — 134 453;

  5. Toyota Camry — 103 156;

  6. Kia Sportage — 96 508;

  7. Tesla Model Y — 95 956;

  8. Hyundai Tucson — 92 329;

  9. Toyota Hilux — 87 768;

  10. Toyota Yaris — 84 877.

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