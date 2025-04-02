Експерти назвали найпопулярніший автомобіль у світі — відео

Авторитетний автомобільний портал Focus2Move оприлюднив рейтинг найбільш продаваних моделей у 2025 році. Абсолютним лідером списку цього разу став Ford F-Series.

ТОП-10 найпопулярніших авто 2025 року

Експерти звертають увагу на те, що станом на лютий 2025 року було продано 198 557 Ford F-Series.

На другій сходинці у списку опинилася Toyota RAV4, а на третій щаблині — Toyota Corolla.

Попри те, що традиційні дизельні та бензинові авто все ще домінують у рейтингу ТОП-100, однак продажі нових електромобілів продовжують стрімко зростати.

Загалом рейтинг найпопулярніших авто 2025 року виглядає так: