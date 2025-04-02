Експерти назвали найпопулярніший автомобіль у світі — відео

Авторитетний автомобільний портал Focus2Move оприлюднив рейтинг найбільш продаваних моделей у 2025 році. Абсолютним лідером списку цього разу став Ford F-Series.
Головні тези:
- Серед лідерів списку також виявилися Toyota RAV4 та Toyota Corolla.
- Хоча традиційні авто на дизельному та бензиновому паливі купують найчастіше, продажі нових електромобілів все одно демонструють значний ріст.
ТОП-10 найпопулярніших авто 2025 року
Експерти звертають увагу на те, що станом на лютий 2025 року було продано 198 557 Ford F-Series.
На другій сходинці у списку опинилася Toyota RAV4, а на третій щаблині — Toyota Corolla.
Попри те, що традиційні дизельні та бензинові авто все ще домінують у рейтингу ТОП-100, однак продажі нових електромобілів продовжують стрімко зростати.
Загалом рейтинг найпопулярніших авто 2025 року виглядає так:
Ford F-Series — 198 557 одиниць;
Toyota RAV4 — 189 392;
Toyota Corolla — 171 279;
Honda CR-V — 134 453;
Toyota Camry — 103 156;
Kia Sportage — 96 508;
Tesla Model Y — 95 956;
Hyundai Tucson — 92 329;
Toyota Hilux — 87 768;
Toyota Yaris — 84 877.
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