Найпопулярніші автомобілі 2025 року — рейтинг експертів

Компактний кросовер Toyota RAV4 став безумовним лідером у рейтингу найбільш продаваних моделей автівок від авторитетного порталу Focus2Move.

Як виглядає новий рейтинг від Focus2Move

Лише протягом першого місяця поточного року було продано понад 73 тисячі одиниць Toyota RAV4, що забезпечило автівці перше місце у рейтингу.

Варто звернути увагу на те, що у подібних списках досі домінують традиційні дизельні та бензинові моделі, пише Focus2Move .

Попри це, за словами експертів, кількість нових електромобілів неухильно зростає.

Що також цікаво, BYD і Tesla все ж стикнулися з серйозними проблемами.

Їхні продажі сповільнилися через проблеми, які виникли, зокрема, у ланцюжках постачань. Поширити

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