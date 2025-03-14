Найпопулярніші автомобілі 2025 року — рейтинг експертів
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Найпопулярніші автомобілі 2025 року — рейтинг експертів

понад 73 тисячі одиниць.

Компактний кросовер Toyota RAV4 став безумовним лідером у рейтингу найбільш продаваних моделей автівок від авторитетного порталу Focus2Move. 

Головні тези:

  • Лише у січні 2025 року були продані понад 73 тисячі одиниць Toyota RAV4.
  • Традиційні дизельні та бензинові моделі все ще лідирують у подібних рейтингах.

Як виглядає новий рейтинг від Focus2Move

Лише протягом першого місяця поточного року було продано понад 73 тисячі одиниць Toyota RAV4, що забезпечило автівці перше місце у рейтингу.

Варто звернути увагу на те, що у подібних списках досі домінують традиційні дизельні та бензинові моделі, пише Focus2Move

Попри це, за словами експертів, кількість нових електромобілів неухильно зростає.

Що також цікаво, BYD і Tesla все ж стикнулися з серйозними проблемами.

Їхні продажі сповільнилися через проблеми, які виникли, зокрема, у ланцюжках постачань.

ТОП-10 найпопулярніших авто 2025 року:

  1. Toyota RAV4 — 73 907 (-11,4%).

  2. Toyota Corolla — 70 822 (-26,4%).

  3. Ford F-Series — 69 805 (+42,5%).

  4. Tesla Model Y — 64 400 (-19,6%).

  5. Honda CR-V — 53 492 (-25,2%).

  6. Volkswagen Tiguan — 46 093 (+10,6%).

  7. Chevrolet Silverado — 44 686 (-8,8%).

  8. Hyundai Tucson — 44 623 (-9,8%).

  9. Toyota Camry — 43 455 (-8,1%).

  10. Kia Sportage — 39 333 (-7,7%).

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