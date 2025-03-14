Самые популярные автомобили 2025 года — рейтинг экспертов

Компактный кроссовер Toyota RAV4 стал безусловным лидером в рейтинге самых продаваемых моделей автомобилей от авторитетного портала Focus2Move.

Как выглядит новый рейтинг от Focus2Move

Только в течение первого месяца 2025 года было продано более 73 тысяч единиц Toyota RAV4, что обеспечило автомобилю первое место в рейтинге.

Следует обратить внимание на то, что в подобных списках доминируют традиционные дизельные и бензиновые модели, пишет Focus2Move .

Тем не менее, по словам экспертов, количество новых электромобилей неуклонно растет.

Что также любопытно, BYD и Tesla все же столкнулись с серьезными проблемами.

Их продажи замедлились из-за возникших проблем, в частности, в цепочках поставок. Поделиться

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