Самые популярные автомобили 2025 года — рейтинг экспертов
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Самые популярные автомобили 2025 года — рейтинг экспертов

Как выглядит новый рейтинг от Focus2Move
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Компактный кроссовер Toyota RAV4 стал безусловным лидером в рейтинге самых продаваемых моделей автомобилей от авторитетного портала Focus2Move.

Главные тезисы

  • Только в январе 2025 года было продано более 73 тысяч единиц Toyota RAV4.
  • Традиционные дизельные и бензиновые модели по-прежнему лидируют в подобных рейтингах.

Как выглядит новый рейтинг от Focus2Move

Только в течение первого месяца 2025 года было продано более 73 тысяч единиц Toyota RAV4, что обеспечило автомобилю первое место в рейтинге.

Следует обратить внимание на то, что в подобных списках доминируют традиционные дизельные и бензиновые модели, пишет Focus2Move.

Тем не менее, по словам экспертов, количество новых электромобилей неуклонно растет.

Что также любопытно, BYD и Tesla все же столкнулись с серьезными проблемами.

Их продажи замедлились из-за возникших проблем, в частности, в цепочках поставок.

ТОП-10 самых популярных авто 2025 года:

  1. Toyota RAV4 — 73 907 (-11,4%).

  2. Toyota Corolla — 70 822 (-26,4%).

  3. Ford F-Series — 69 805 (+42,5%).

  4. Tesla Model Y — 64 400 (-19,6%).

  5. Honda CR-V — 53 492 (-25,2%).

  6. Volkswagen Tiguan — 46 093 (+10,6%).

  7. Chevrolet Silverado — 44 686 (-8,8%).

  8. Hyundai Tucson — 44 623 (-9,8%).

  9. Toyota Camry — 43 455 (-8,1%).

  10. Kia Sportage — 39 333 (-7,7%).

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