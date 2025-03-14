Самые популярные автомобили 2025 года — рейтинг экспертов

Компактный кроссовер Toyota RAV4 стал безусловным лидером в рейтинге самых продаваемых моделей автомобилей от авторитетного портала Focus2Move.
Главные тезисы
- Только в январе 2025 года было продано более 73 тысяч единиц Toyota RAV4.
- Традиционные дизельные и бензиновые модели по-прежнему лидируют в подобных рейтингах.
Как выглядит новый рейтинг от Focus2Move
Только в течение первого месяца 2025 года было продано более 73 тысяч единиц Toyota RAV4, что обеспечило автомобилю первое место в рейтинге.
Следует обратить внимание на то, что в подобных списках доминируют традиционные дизельные и бензиновые модели, пишет Focus2Move.
Тем не менее, по словам экспертов, количество новых электромобилей неуклонно растет.
Что также любопытно, BYD и Tesla все же столкнулись с серьезными проблемами.
ТОП-10 самых популярных авто 2025 года:
Toyota RAV4 — 73 907 (-11,4%).
Toyota Corolla — 70 822 (-26,4%).
Ford F-Series — 69 805 (+42,5%).
Tesla Model Y — 64 400 (-19,6%).
Honda CR-V — 53 492 (-25,2%).
Volkswagen Tiguan — 46 093 (+10,6%).
Chevrolet Silverado — 44 686 (-8,8%).
Hyundai Tucson — 44 623 (-9,8%).
Toyota Camry — 43 455 (-8,1%).
Kia Sportage — 39 333 (-7,7%).
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