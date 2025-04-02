Эксперты назвали самый популярный автомобиль в мире — видео

Авторитетный автомобильный портал Focus2Move обнародовал рейтинг самых продаваемых моделей в 2025 году. Абсолютным лидером списка в этот раз стал Ford F-Series.

ТОП-10 самых популярных авто 2025 года

Эксперты обращают внимание на то, что по состоянию на февраль 2025 было продано 198 557 Ford F-Series.

На второй строчке в списке оказалась Toyota RAV4, а на третьей ступеньке — Toyota Corolla.

Несмотря на то, что традиционные дизельные и бензиновые автомобили все еще доминируют в рейтинге ТОП-100, однако продажи новых электромобилей продолжают стремительно расти.

В целом рейтинг самых популярных авто 2025 выглядит так: