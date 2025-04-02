Эксперты назвали самый популярный автомобиль в мире — видео

Авторитетный автомобильный портал Focus2Move обнародовал рейтинг самых продаваемых моделей в 2025 году. Абсолютным лидером списка в этот раз стал Ford F-Series.
Главные тезисы
- Среди лидеров списка оказались Toyota RAV4 и Toyota Corolla.
- Хотя традиционные автомобили на дизельном и бензиновом топливе покупают чаще всего, продажи новых электромобилей все равно демонстрируют значительный рост.
ТОП-10 самых популярных авто 2025 года
Эксперты обращают внимание на то, что по состоянию на февраль 2025 было продано 198 557 Ford F-Series.
На второй строчке в списке оказалась Toyota RAV4, а на третьей ступеньке — Toyota Corolla.
Несмотря на то, что традиционные дизельные и бензиновые автомобили все еще доминируют в рейтинге ТОП-100, однако продажи новых электромобилей продолжают стремительно расти.
В целом рейтинг самых популярных авто 2025 выглядит так:
Ford F-Series — 198 557 единиц;
Toyota RAV4 — 189392;
Toyota Corolla — 171 279;
Honda CR-V — 134 453;
Toyota Camry — 103156;
Kia Sportage — 96508;
Tesla Model Y — 95 956;
Hyundai Tucson — 92 329;
Toyota Hilux — 87768;
Toyota Yaris — 84877.
Больше по теме
- Категория
- Технологии
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Технологии
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Технологии
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-