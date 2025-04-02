Эксперты назвали самый популярный автомобиль в мире — видео
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Эксперты назвали самый популярный автомобиль в мире — видео

ТОП-10 самых популярных авто 2025 года
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Источник:  online.ua

Авторитетный автомобильный портал Focus2Move обнародовал рейтинг самых продаваемых моделей в 2025 году. Абсолютным лидером списка в этот раз стал Ford F-Series.

Главные тезисы

  • Среди лидеров списка оказались Toyota RAV4 и Toyota Corolla.
  • Хотя традиционные автомобили на дизельном и бензиновом топливе покупают чаще всего, продажи новых электромобилей все равно демонстрируют значительный рост.

ТОП-10 самых популярных авто 2025 года

Эксперты обращают внимание на то, что по состоянию на февраль 2025 было продано 198 557 Ford F-Series.

На второй строчке в списке оказалась Toyota RAV4, а на третьей ступеньке — Toyota Corolla.

Несмотря на то, что традиционные дизельные и бензиновые автомобили все еще доминируют в рейтинге ТОП-100, однако продажи новых электромобилей продолжают стремительно расти.

В целом рейтинг самых популярных авто 2025 выглядит так:

  1. Ford F-Series — 198 557 единиц;

  2. Toyota RAV4 — 189392;

  3. Toyota Corolla — 171 279;

  4. Honda CR-V — 134 453;

  5. Toyota Camry — 103156;

  6. Kia Sportage — 96508;

  7. Tesla Model Y — 95 956;

  8. Hyundai Tucson — 92 329;

  9. Toyota Hilux — 87768;

  10. Toyota Yaris — 84877.

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