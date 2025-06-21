Експерти обрали найкраще місто для життя у 2025 році

Іноземні фахівці оприлюднили щорічний рейтинг Economist Intelligence Unit (EIU), в якому зібраний список найкомфортніших для життя міст у 2025 році. Цього разу його очолив Копенгаген — столиця Данії.

Як виглядає переліку найкомфортніших для життя міст

Копенгаген зміг вибитися у лідери рейтингу, оскільки експерти оцінили його стабільність, рівень освіту та інфраструктуру.

Загалом столиця Данії отримала рекордних 98 балів зі 100 можливих.

Копенгаген (Фото: unplush.com)

Що важливо розуміти, попередні три роки головним “тріумфатором” списку був Відень.

У 2025 році він опинилася на другій щаблині. На такій позиції перебуває і швейцарський Цюрих.

Падіння рейтингу Відня обумовлене нещодавніми інцидентами, зокрема загрозою вибуху на концерті Тейлор Свіфт минулого літа, що призвело до скасування заходу. Таким чином знизився показник стабільності. Поширити

У топ-10 також потрапили:

4 місце — Мельбурн, Австралія;

5 місце — Женева, Швейцарія;

6 місце — Сідней, Австралія;

7 місце — Осака, Японія;

7 місце — Окленд, Нова Зеландія;

9 місце — Аделаїда, Австралія;

10 місце — Ванкувер, Канада.

Варто також зазначити, що загалом до цьогорічного рейтингу увійшли 173 міста.