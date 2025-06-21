Експерти обрали найкраще місто для життя у 2025 році

Іноземні фахівці оприлюднили щорічний рейтинг Economist Intelligence Unit (EIU), в якому зібраний список найкомфортніших для життя міст у 2025 році. Цього разу його очолив Копенгаген — столиця Данії.
Головні тези:
- Стабільність, рівень освіти та інфраструктура допомогли столиці Данії вибитися у лідери рейтингу.
- Також до десятки найкращих потрапили Сідней, Осака, Ванкувер.
Як виглядає переліку найкомфортніших для життя міст
Копенгаген зміг вибитися у лідери рейтингу, оскільки експерти оцінили його стабільність, рівень освіту та інфраструктуру.
Загалом столиця Данії отримала рекордних 98 балів зі 100 можливих.
Що важливо розуміти, попередні три роки головним “тріумфатором” списку був Відень.
У 2025 році він опинилася на другій щаблині. На такій позиції перебуває і швейцарський Цюрих.
У топ-10 також потрапили:
4 місце — Мельбурн, Австралія;
5 місце — Женева, Швейцарія;
6 місце — Сідней, Австралія;
7 місце — Осака, Японія;
7 місце — Окленд, Нова Зеландія;
9 місце — Аделаїда, Австралія;
10 місце — Ванкувер, Канада.
Варто також зазначити, що загалом до цьогорічного рейтингу увійшли 173 міста.
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