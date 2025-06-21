Эксперты выбрали лучший город для жизни в 2025 году

Иностранные специалисты обнародовали ежегодный рейтинг Economist Intelligence Unit (EIU), в котором собран список самых комфортных для жизни городов в 2025 году. На этот раз его возглавил Копенгаген – столица Дании.
Главные тезисы
- Стабильность, уровень образования и инфраструктура помогли столице Дании выбиться в лидеры рейтинга.
- Также в десятку лучших попали Сидней, Осака, Ванкувер.
Как выглядит список самых комфортных для жизни городов
Копенгаген смог выбиться в лидеры рейтинга, поскольку эксперты оценили его стабильность, уровень образования и инфраструктуру.
В общей сложности столица Дании получила рекордных 98 баллов из 100 возможных.
Что важно понимать, предыдущие три года главным "триумфатором" списка была Вена.
В 2025 году он оказался на второй ступени. На таковой позиции находится и швейцарский Цюрих.
В топ-10 также попали:
4 место — Мельбурн, Австралия;
5 место — Женева, Швейцария;
6 место — Сидней, Австралия;
7 место — Осака, Япония;
7 место — Окленд, Новая Зеландия;
9 место — Аделаида, Австралия;
10 место — Ванкувер, Канада.
Стоит также отметить, что в нынешнем рейтинге оказались 173 города.
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