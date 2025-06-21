Эксперты выбрали лучший город для жизни в 2025 году
Категория
Мир
Дата публикации

Эксперты выбрали лучший город для жизни в 2025 году

Как выглядит список самых комфортных для жизни городов
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Источник:  CNN

Иностранные специалисты обнародовали ежегодный рейтинг Economist Intelligence Unit (EIU), в котором собран список самых комфортных для жизни городов в 2025 году. На этот раз его возглавил Копенгаген – столица Дании.

Главные тезисы

  • Стабильность, уровень образования и инфраструктура помогли столице Дании выбиться в лидеры рейтинга.
  • Также в десятку лучших попали Сидней, Осака, Ванкувер.

Как выглядит список самых комфортных для жизни городов

Копенгаген смог выбиться в лидеры рейтинга, поскольку эксперты оценили его стабильность, уровень образования и инфраструктуру.

В общей сложности столица Дании получила рекордных 98 баллов из 100 возможных.

Копенгаген (Фото: unplush.com)

Что важно понимать, предыдущие три года главным "триумфатором" списка была Вена.

В 2025 году он оказался на второй ступени. На таковой позиции находится и швейцарский Цюрих.

Падение рейтинга Вены обусловлено недавними инцидентами, в том числе угрозой взрыва на концерте Тейлор Свифт прошлым летом, что привело к отмене мероприятия. Таким образом, снизился показатель стабильности.

В топ-10 также попали:

  • 4 место — Мельбурн, Австралия;

  • 5 место — Женева, Швейцария;

  • 6 место — Сидней, Австралия;

  • 7 место — Осака, Япония;

  • 7 место — Окленд, Новая Зеландия;

  • 9 место — Аделаида, Австралия;

  • 10 место — Ванкувер, Канада.

Стоит также отметить, что в нынешнем рейтинге оказались 173 города.

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