Эксперты выбрали лучший город для жизни в 2025 году

Иностранные специалисты обнародовали ежегодный рейтинг Economist Intelligence Unit (EIU), в котором собран список самых комфортных для жизни городов в 2025 году. На этот раз его возглавил Копенгаген – столица Дании.

Как выглядит список самых комфортных для жизни городов

Копенгаген смог выбиться в лидеры рейтинга, поскольку эксперты оценили его стабильность, уровень образования и инфраструктуру.

В общей сложности столица Дании получила рекордных 98 баллов из 100 возможных.

Копенгаген (Фото: unplush.com)

Что важно понимать, предыдущие три года главным "триумфатором" списка была Вена.

В 2025 году он оказался на второй ступени. На таковой позиции находится и швейцарский Цюрих.

Падение рейтинга Вены обусловлено недавними инцидентами, в том числе угрозой взрыва на концерте Тейлор Свифт прошлым летом, что привело к отмене мероприятия. Таким образом, снизился показатель стабильности. Поделиться

В топ-10 также попали:

4 место — Мельбурн, Австралия;

5 место — Женева, Швейцария;

6 место — Сидней, Австралия;

7 место — Осака, Япония;

7 место — Окленд, Новая Зеландия;

9 место — Аделаида, Австралия;

10 место — Ванкувер, Канада.

Стоит также отметить, что в нынешнем рейтинге оказались 173 города.