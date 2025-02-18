В Италии обнаружили загадочный "город мертвых"
Категория
Наука и медицина
Дата публикации

В Италии обнаружили загадочный "город мертвых"

Что известно о таинственном "городе мертвых" в Италии
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Источник:  Fox News

Согласно данным журналистов, в итальянском городе Тренто обнаружили монументальный некрополь железного века. Им активно пользовались с IX века до нашей эры и до VI века.

Главные тезисы

  • Локация была покрыта почвой из-за наводнений, что обеспечило сохранение артефактов на протяжении веков.
  • Были найдены металлические предметы, свидетельствующие о культурной и материальной составляющих погребальных обрядов.

Что известно о таинственном "городе мертвых" в Италии

По словам исследователей, указанный некрополь расположен между каналами реки Ферсина.

Из-за наводнения он покрылся почвой — именно это обеспечило его сохранение.

Что важно понимать, ключевым характерным признаком некрополя являются многочисленные погребальные стелы — каменные плиты, которые использовали в древнем мире как памятники.

Каждая стела обозначает западную границу главной гробницы, которая представляет собой каменный гроб, покрытый тумулусом (курганом), вокруг которого впоследствии образовалась плотная концентрация гробниц-спутников.

Фото: Autonomous Province of Trento Press Office

Как отмечают археологи, им удалось найти очень много артефактов, в том числе сделанных из металла, таких как оружие и декоративные предметы.

Существует гипотеза, что сожженные останки, часто размещавшиеся поверх личного могильного имущества, были завернуты в ткань, волокна которой сохранились в некоторых случаях, и закрыты с помощью шипов или фибул (брошь — ред.).

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