В Италии обнаружили загадочный "город мертвых"

Согласно данным журналистов, в итальянском городе Тренто обнаружили монументальный некрополь железного века. Им активно пользовались с IX века до нашей эры и до VI века.
Главные тезисы
- Локация была покрыта почвой из-за наводнений, что обеспечило сохранение артефактов на протяжении веков.
- Были найдены металлические предметы, свидетельствующие о культурной и материальной составляющих погребальных обрядов.
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По словам исследователей, указанный некрополь расположен между каналами реки Ферсина.
Из-за наводнения он покрылся почвой — именно это обеспечило его сохранение.
Что важно понимать, ключевым характерным признаком некрополя являются многочисленные погребальные стелы — каменные плиты, которые использовали в древнем мире как памятники.
Как отмечают археологи, им удалось найти очень много артефактов, в том числе сделанных из металла, таких как оружие и декоративные предметы.
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