В Италии обнаружили загадочный "город мертвых"

Согласно данным журналистов, в итальянском городе Тренто обнаружили монументальный некрополь железного века. Им активно пользовались с IX века до нашей эры и до VI века.

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По словам исследователей, указанный некрополь расположен между каналами реки Ферсина.

Из-за наводнения он покрылся почвой — именно это обеспечило его сохранение.

Что важно понимать, ключевым характерным признаком некрополя являются многочисленные погребальные стелы — каменные плиты, которые использовали в древнем мире как памятники.

Каждая стела обозначает западную границу главной гробницы, которая представляет собой каменный гроб, покрытый тумулусом (курганом), вокруг которого впоследствии образовалась плотная концентрация гробниц-спутников. Поделиться

Фото: Autonomous Province of Trento Press Office

Как отмечают археологи, им удалось найти очень много артефактов, в том числе сделанных из металла, таких как оружие и декоративные предметы.