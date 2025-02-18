В Італії виявили загадкове "місто мертвих"
Категорія
Наука та медицина
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В Італії виявили загадкове "місто мертвих"

місто мертвих
Джерело:  Fox News

Згідно з даними журналістів, в італійському місті Тренто знайшли монументальний некрополь залізного віку. Ним активно користувалися з IX століття до нашої ери і до VI століття до нашої ери.

Головні тези:

  • Локація була вкрита ґрунтом через повені, що забезпечило збереження артефактів протягом століть.
  • Були знайдені металеві предмети, що свідчать про культурну та матеріальну складові поховальних обрядів.

Що відомо про таємниче "місто мертвих" в Італії

За словами дослідників, вказаний некрополь був розташований між каналами річки Ферсіна.

Через повені він вкрився ґрунтом — саме це забезпечило його збереження протягом століть.

Що важливо розуміти, ключовою характерною ознакою некрополя є численні похоронні стели — кам'яні плити, які використовували в стародавньому світі як пам'ятники.

Кожна стела позначає західну межу головної гробниці, яка являє собою кам'яну труну, вкриту тумулусом (курганом), навколо якої згодом утворилася щільна концентрація гробниць-супутників.

Фото: Autonomous Province of Trento Press Office

Як зазначають археологи, їм вдалося знайти дуже багато артефактів, зокрема зроблені з металу, як-от зброя і декоративні предмети.

Існує гіпотеза, що спалені рештки, які часто розміщувалися поверх особистого могильного майна, були загорнуті в тканину, волокна якої збереглися в деяких випадках, і закриті за допомогою шпильок або фібул (брошок — ред.).

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