В Італії виявили загадкове "місто мертвих"

Згідно з даними журналістів, в італійському місті Тренто знайшли монументальний некрополь залізного віку. Ним активно користувалися з IX століття до нашої ери і до VI століття до нашої ери.
Головні тези:
- Локація була вкрита ґрунтом через повені, що забезпечило збереження артефактів протягом століть.
- Були знайдені металеві предмети, що свідчать про культурну та матеріальну складові поховальних обрядів.
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За словами дослідників, вказаний некрополь був розташований між каналами річки Ферсіна.
Через повені він вкрився ґрунтом — саме це забезпечило його збереження протягом століть.
Що важливо розуміти, ключовою характерною ознакою некрополя є численні похоронні стели — кам'яні плити, які використовували в стародавньому світі як пам'ятники.
Як зазначають археологи, їм вдалося знайти дуже багато артефактів, зокрема зроблені з металу, як-от зброя і декоративні предмети.
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