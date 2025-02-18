В Італії виявили загадкове "місто мертвих"

Згідно з даними журналістів, в італійському місті Тренто знайшли монументальний некрополь залізного віку. Ним активно користувалися з IX століття до нашої ери і до VI століття до нашої ери.

Що відомо про таємниче "місто мертвих" в Італії

За словами дослідників, вказаний некрополь був розташований між каналами річки Ферсіна.

Через повені він вкрився ґрунтом — саме це забезпечило його збереження протягом століть.

Що важливо розуміти, ключовою характерною ознакою некрополя є численні похоронні стели — кам'яні плити, які використовували в стародавньому світі як пам'ятники.

Кожна стела позначає західну межу головної гробниці, яка являє собою кам'яну труну, вкриту тумулусом (курганом), навколо якої згодом утворилася щільна концентрація гробниць-супутників. Поширити

Фото: Autonomous Province of Trento Press Office

Як зазначають археологи, їм вдалося знайти дуже багато артефактів, зокрема зроблені з металу, як-от зброя і декоративні предмети.