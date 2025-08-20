Експерти оцінили ймовірність зустрічі Зеленського і Путіна

Президент США Дональд Трамп і його адміністрація продовжують наполягати на тому, що вже скоро може відбутися зустріч президента України Володимира Зеленського та російського диктатора Володимира Путіна. Проте очільник Кремля не виявляв жодного інтересу до зустрічі з українським лідером упродовж 3,5 років повномасштабної війни, і не проявляє досі.

Чи зустрінеться Путін із Зеленським — думка експертів

В Axios розповіли, чому Трамп навряд чи зможе організувати зустріч Зеленського і Путіна, особливо в найближчі кілька тижнів. На це є одразу кілька причин.

У виданні нагадали, що 19 серпня прессекретарка Білого дому Керолайн Лівітт заявила, що Путін погодився на двосторонню зустріч із Зеленським. Трамп же говорив про те, що хоче, щоб цей саміт відбувся вже до кінця серпня.

Проте міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров раніше запевнив, що перед зустріччю лідерів України та РФ обов'язково має відбутися саміт на нижчому рівні.

Це підкреслює колишню позицію Москви, згідно з якою лідери можуть зустрітися тільки для підписання угоди, а мирні переговори відбуватимуться між делегаціями.

Крім того, у виданні зазначили, що позиції сторін щодо ключових питань гарантій безпеки і територіальних поступок далекі одна від одної. Навіть якщо Зеленський і Путін зустрінуться найближчим часом, малоймовірно, що вони укладуть мирну угоду.

Також у виданні нагадали, що однією з головних цілей Путіна в Україні є зміна режиму, який він зможе контролювати. За даними українських спецслужб, на Зеленського навіть готувалися замахи, які курувала російська сторона.

Журналісти додали, що багато європейських та українських посадовців також підозрюють, що Путін намагається виграти час, удаючи, що він дійсно хоче завершити війну. Насправді російський диктатор тільки намагається переконати в цьому Трампа.

У виданні не виключають, що Путін навіть може публічно погодитися на зустріч із Зеленським. Проте не обійдеться без додаткових умов і затягування дати проведення цього саміту.

Також у виданні звернули увагу на те, що спочатку Трамп хотів узяти участь у зустрічі із Зеленським і Путіним. Пізніше він запевнив, що спершу лідери України і Росії мають зустрітися віч-на-віч, після чого варто перейти до тристороннього саміту.

Скоріше, сам Путін міг наполягти на зустрічі із Зеленським без Трампа. Причина може полягати в тому, що російському диктатору буде простіше скасувати двосторонній саміт.

Іншою важливою проблемою є те, що Україна і Росія мають абсолютно різні думки щодо питання гарантій безпеки. Трамп говорив про те, що Європа може відправити свої війська в Україну після завершення бойових дій, тоді як Росія категорично відкидає присутність військового контингенту країн НАТО в Україні.