Эксперты оценили вероятность встречи Зеленского и Путина

Президент США Дональд Трамп и его администрация продолжают настаивать на том, что уже в скором времени может состояться встреча президента Украины Владимира Зеленского и российского диктатора Владимира Путина. Однако глава Кремля не проявлял никакого интереса к встрече с украинским лидером в течение 3,5 лет полномасштабной войны и не проявляет до сих пор.

Встретится ли Путин с Зеленским — мнение экспертов

В Axios рассказали, почему Трамп вряд ли сможет организовать встречу Зеленского и Путина, особенно в ближайшие несколько недель. На это сразу несколько причин.

В издании напомнили, что 19 августа пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что Путин согласился на двустороннюю встречу с Зеленским. Трамп же говорил о том, что хочет, чтобы этот саммит прошел уже до конца августа. Поделиться

Однако министр иностранных дел России Сергей Лавров заверил, что перед встречей лидеров Украины и РФ обязательно должен состояться саммит на более низком уровне.

Это подчеркивает прежнюю позицию Москвы, согласно которой лидеры могут встретиться только для подписания соглашения, а мирные переговоры будут проходить между делегациями.

Кроме того, в издании отметили, что позиции сторон по ключевым вопросам гарантий безопасности и территориальных уступок далеки друг от друга. Даже если Зеленский и Путин встретятся в ближайшее время, маловероятно, что они заключат мирное соглашение.

Также в издании напомнили, что одной из главных целей Путина в Украине есть изменение режима, который он сможет контролировать. По данным украинских спецслужб, на Зеленского даже готовились покушения, которые курировала российская сторона.

Журналисты добавили, что многие европейские и украинские чиновники также подозревают, что Путин пытается выиграть время, делая вид, что он действительно хочет завершить войну. На самом деле, российский диктатор только пытается убедить в этом Трампа.

В издании не исключают, что Путин может публично согласиться на встречу с Зеленским. Однако не обойдется без дополнительных условий и затягивания даты проведения этого саммита. Поделиться

Также в издании обратили внимание, что сначала Трамп хотел принять участие во встрече с Зеленским и Путиным. Позже он заверил, что сначала лидеры Украины и России должны встретиться лицом к лицу, после чего следует перейти к трехстороннему саммиту.

Скорее всего, сам Путин мог настоять на встрече с Зеленским без Трампа. Причина может заключаться в том, что российскому диктатору будет проще отменить двусторонний саммит.

Другой важной проблемой является то, что у Украины и России совершенно разные мнения по вопросу гарантий безопасности. Трамп говорил о том, что Европа может отправить свои войска в Украину после завершения боевых действий, в то время как Россия категорически исключает присутствие военного контингента стран НАТО в Украине.