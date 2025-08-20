Эксперты оценили вероятность встречи Зеленского и Путина

Президент США Дональд Трамп и его администрация продолжают настаивать на том, что уже в скором времени может состояться встреча президента Украины Владимира Зеленского и российского диктатора Владимира Путина. Однако глава Кремля не проявлял никакого интереса к встрече с украинским лидером в течение 3,5 лет полномасштабной войны и не проявляет до сих пор.
Главные тезисы
- Организация встречи между Зеленским и Путиным может столкнуться с трудностями из-за различий в позициях по вопросам безопасности и территориальных уступок.
- Путин пытается выиграть время и контролировать ситуацию в Украине, изменяя режим и поддерживая напряженность между странами.
- Трамп высказывал желание провести встречу до конца августа, однако разногласия между Россией и Украиной создают препятствия на пути к мирному соглашению.
Встретится ли Путин с Зеленским — мнение экспертов
В Axios рассказали, почему Трамп вряд ли сможет организовать встречу Зеленского и Путина, особенно в ближайшие несколько недель. На это сразу несколько причин.
Однако министр иностранных дел России Сергей Лавров заверил, что перед встречей лидеров Украины и РФ обязательно должен состояться саммит на более низком уровне.
Это подчеркивает прежнюю позицию Москвы, согласно которой лидеры могут встретиться только для подписания соглашения, а мирные переговоры будут проходить между делегациями.
Кроме того, в издании отметили, что позиции сторон по ключевым вопросам гарантий безопасности и территориальных уступок далеки друг от друга. Даже если Зеленский и Путин встретятся в ближайшее время, маловероятно, что они заключат мирное соглашение.
Также в издании напомнили, что одной из главных целей Путина в Украине есть изменение режима, который он сможет контролировать. По данным украинских спецслужб, на Зеленского даже готовились покушения, которые курировала российская сторона.
Журналисты добавили, что многие европейские и украинские чиновники также подозревают, что Путин пытается выиграть время, делая вид, что он действительно хочет завершить войну. На самом деле, российский диктатор только пытается убедить в этом Трампа.
Также в издании обратили внимание, что сначала Трамп хотел принять участие во встрече с Зеленским и Путиным. Позже он заверил, что сначала лидеры Украины и России должны встретиться лицом к лицу, после чего следует перейти к трехстороннему саммиту.
Скорее всего, сам Путин мог настоять на встрече с Зеленским без Трампа. Причина может заключаться в том, что российскому диктатору будет проще отменить двусторонний саммит.
Другой важной проблемой является то, что у Украины и России совершенно разные мнения по вопросу гарантий безопасности. Трамп говорил о том, что Европа может отправить свои войска в Украину после завершения боевых действий, в то время как Россия категорически исключает присутствие военного контингента стран НАТО в Украине.
В издании подчеркнули, что и в вопросе территорий между Украиной и РФ существуют разногласия. Путин хочет, чтобы украинские войска вышли из Луганской и Донецкой областей, а линия фронта в Херсонской и Запорожской областях была заморожена. Украина против территориальных уступок и признания захваченных регионов российскими.
