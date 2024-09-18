Експерти порахували ракетні запаси Росії. На скільки атак по Україні вистачить

До прикладу, "Калібрів" у запасах російських окупантів є 350 одиниць, ще 30-40 нових ракет РФ виготовляє за місяць.
Головні тези:
- Росія накопичує ракети, здатна виробляти від 42 до 56 балістичних та 90–115 крилатих далекобійних ракет на місяць.
- Запаси РФ включають більше 130 ракет Іскандер-М, 55 ракет Кинджал, 190 ракет Х-101 та багато іншої важкої зброї.
- Російські вороги випускають понад 500 дронів Shahed-136 на місяць, що становить серйозну загрозу для України та інших країн.
- У запасах РФ також є північнокорейські ракети KN-23, які можуть вразити цілі на відстані до 690 км.
- Прогнозується, що у 2024 році Росія може виготовляти 224 ракети Х-32 ще більше збільшуючи свій ракетний потенціал.
Росія накопичує ракети: що відомо
Попри запроваджені Заходом санкції, військово-промисловий комплекс РФ продовжує функціонувати. Зараз Росія здатна виготовляти за місяць від 42 до 56 балістичних та 90–115 крилатих далекобійних ракет. Усі вони можуть використовуватися для терористичних атак по Україні, зокрема — по обʼєктах енергетики.
Такі дані наводить Forbes із посиланням на джерело в одній з розвідних структур. Водночас темпи виробництва дронів Shahed-136 у країні-агресорці становлять понад 500 одиниць на місяць, що обходиться у приблизно 100 млн дол.
За оцінкою видання, темпи виробництва ракет у РФ складають 132-171 одиниць на місяць. І це обходиться Москві у 1,1 млрд дол. Приблизно таку ж кількість ракет окупанти випустили по Україні під час удару 26 серпня.
Виробництво та запаси балістичних ракет в Росії
Ракети "Іскандер-М", дальність яких становить до 500 км, а бойова частина — 480-700 кг, виготовляються в кількості 30-40 одиниць на місяць. У запасах РФ їх 130.
Крім того, в запасах РФ є 55 ракет "Кинджал", дальність яких становить 1500-2000 км. Зараз ворог може виготовляти 2-6 таких ракет на місяць.
Виробництво та запаси крилатих ракет в Росії
Ракети Х-101 з дальністю 2500-2800 км та 450 кг бойової частини РФ накопичила в кількості 190 одиниць. До того ж ворог виготовляє по 40-50 нових ракет на місяць.
"Калібрів" у запасах окупантів є 350 одиниць. Ще 30-40 нових ракет РФ виготовляє за місяць. Дальність цих ракет становить 1500-2000 км, а бойова частина — 450 кг.
Водночас ракет "Іскандер-К в запасах ворога 180, ще 10-15 одиниць виготовляється протягом місяця. Дальність "Іскандер-К" — 2500 км, а бойова частина — 450 кг.
Крім того, у 2024 році в планах виробництва зазначені 224 ракети Х-32.
Що стосується дронів типу "Шахед", то зараз у запасах РФ є 200 одиниць. Нові ударні БПЛА окупанти виробляють у кількості від 500 одиниць на місяць.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-