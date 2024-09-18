Эксперты посчитали ракетные запасы России. На сколько атак по Украине хватит
Категория
Мир
Дата публикации

Эксперты посчитали ракетные запасы России. На сколько атак по Украине хватит

X-47
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Источник:  Forbes Украина

К примеру, "Калибров" в запасах российских окупантов есть 350 единиц, еще 30-40 новых ракет РФ производит за месяц.

Главные тезисы

  • Россия имеет значительные запасы баллистических и крылатых ракет, способна производить до 56 баллистических и 115 крылатых дальнобойных ракет в месяц.
  • Производство и запасы баллистических ракет включают ракеты с различными характеристиками, такими как ракеты Искандер-М, Кинжал.
  • Россия также накапливает крылатые ракеты.
  • Скорость производства ракет в России оценивается на уровне 132-171 единиц в месяц, что обходится Москве в значительную сумму денег.

Россия накапливает ракеты: что известно

Несмотря на введенные Западом санкции, военно-промышленный комплекс РФ продолжает работать. Сейчас Россия способна производить в месяц от 42 до 56 баллистических и 90–115 крылатых дальнобойных ракет. Все они могут использоваться для террористических атак по Украине, в частности, по объектам энергетики.

Такие данные приводит Forbes со ссылкой на источник в одной из разведывательных структур. В то же время темпы производства дронов Shahed-136 в стране-агрессоре составляют более 500 единиц в месяц, что обходится примерно в 100 млн дол.

По оценке издания темпы производства ракет в РФ составляют 132-171 единиц в месяц. И это обходится Москве в 1,1 млрд дол. Приблизительно такое же количество ракет оккупанты выпустили по Украине во время удара 26 августа.

Запасы ракет в РФ

Производство и запасы баллистических ракет в России

Ракеты "Искандер-М", дальность которых составляет до 500 км, а боевая часть — 480-700 кг, производятся в количестве 30-40 единиц в месяц. В запасах РФ их 130.

Что касается северокорейских баллистических ракет KN-23, то их РФ получила около 60 единиц. Дальность этого оружия составляет до 690 км и боевая часть — 500 кг в версии до 450 км. В версии с максимальной дальностью полета вес боевой части может быть меньше.

Кроме того, в запасах РФ имеется 55 ракет "Кинжал", дальность которых составляет 1500-2000 км. Сейчас враг может производить 2-6 таких ракет в месяц.

Производство и запасы крылатых ракет в России

Ракеты Х-101 с дальностью 2500-2800 км и 450 кг боевой части РФ накопила в количестве 190 единиц. К тому же враг производит по 40-50 новых ракет в месяц.

"Калибров" в запасах окупантов есть 350 единиц. Еще 30-40 новых ракет РФ производит за месяц. Дальность этих ракет составляет 1500-2000 км, а боевая часть — 450 кг.

В то же время ракет "Искандер-К в запасах врага 180, еще 10-15 единиц производится в течение месяца. Дальность "Искандер-К" — 2500 км, а боевая часть — 450 кг.

Сверхзвуковые ракеты "Оникс", которые могут развивать скорость свыше 2400 км/ч, РФ накопила 500 единиц. Вдобавок 10 таких ракет враг производит за месяц.

Кроме того, в 2024 году в планах производства указаны 224 ракеты Х-32.

Что касается дронов типа "Шахед", то сейчас в запасах РФ имеется 200 единиц. Новые ударные БПЛА оккупанты производят в количестве от 500 единиц в месяц.

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