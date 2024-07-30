Российская пропаганда хвастается разработкой новой версии баллистической ракеты "Искандер-1000" с якобы дальностью полета около 1 тыс. км.
Главные тезисы
- Российская пропаганда заявляет о розработке новой версии баллистической ракеты 'Искандер-1000' с дальностью полета около 1 тыс. км.
- Анализ показывает, что информация об этой ракете ограничена, что вызывает интерес и сомнения у экспертов.
- Предполагается, что “Искандер-1000” может быть использован для усиления военного потенциала и геостратегических целей России.
- Возможна аналогия между “Искандер-1000” и ракетой KN-23 из Северной Кореи, что может повлиять на геополитическую обстановку.
- Российские ракеты “Искандер-1000” могут представлять определенную угрозу для соседних стран и региона в целом из-за их увеличенной дальности полета.
Что известно о разработке Россией ракеты "Искандер-1000"
Они также обращают внимание на то, что нет информации о массе доработанной боевой части.
Однако известно, что в ракете используется "автономная инерционная система наведения, вероятно с системой коррекции по данным спутниковой навигации и возможно с радиолокационной наводкой по карте местности в районе цели на финальном этапе полета".
При этом россияне заявляют, что ракеты "Искандер-1000" якобы конструктивно подобны баллистическим ракетам 9М723 в ОТРК "Искандер".
Россияне могут разрабатывать аналог ракеты КНДР KN-23
При этом эксперты не исключают, что страна-агрессорка действительно может разрабатывать баллистическую ракету в ОТРК "Искандер" с дальностью полета до 1 тыс километров.
По мнению аналитиков, российские разработчики могут использовать опыт использования северокорейских баллистических ракет KN-23 для атак по Украине в начале 2024 года.
По словам аналитиков, такие ракеты во время испытаний показали дальность пуска до 900 километров, в то время как имеющиеся в то время у россиян 9М723 до ОТРК "Искандер" имели дальность пуска максимум до 500 километров.
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