Аналитики оценили новую разработку российской ракеты "Искандер"
Категория
Мир
Дата публикации

Аналитики оценили новую разработку российской ракеты "Искандер"

ОТРК "Искандер"
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Источник:  Defense Express

Российская пропаганда хвастается разработкой новой версии баллистической ракеты "Искандер-1000" с якобы дальностью полета около 1 тыс. км.

Главные тезисы

  • Российская пропаганда заявляет о розработке новой версии баллистической ракеты 'Искандер-1000' с дальностью полета около 1 тыс. км.
  • Анализ показывает, что информация об этой ракете ограничена, что вызывает интерес и сомнения у экспертов.
  • Предполагается, что “Искандер-1000” может быть использован для усиления военного потенциала и геостратегических целей России.
  • Возможна аналогия между “Искандер-1000” и ракетой KN-23 из Северной Кореи, что может повлиять на геополитическую обстановку.
  • Российские ракеты “Искандер-1000” могут представлять определенную угрозу для соседних стран и региона в целом из-за их увеличенной дальности полета.

Что известно о разработке Россией ракеты "Искандер-1000"

Вражеские пропагандисты пишут, что по их заявленному очередному "вундерваффу" под неофициальным обозначением "Искандер-1000" доступных данных пока мало. Кроме заявленной дальности стрельбы до 1 тыс. километров, там также заявляется коэффициент вероятного отклонения от цели "от 5 метров", - подчеркивают аналитики издания.

Они также обращают внимание на то, что нет информации о массе доработанной боевой части.

Однако известно, что в ракете используется "автономная инерционная система наведения, вероятно с системой коррекции по данным спутниковой навигации и возможно с радиолокационной наводкой по карте местности в районе цели на финальном этапе полета".

В России якобы разрабатывают новую модификацию ракеты "Искандер"
ОТРК "Искандер"

При этом россияне заявляют, что ракеты "Искандер-1000" якобы конструктивно подобны баллистическим ракетам 9М723 в ОТРК "Искандер".

Следует сделать поправку на то, что российские пропагандисты заявляют о своем гипотетическом "Искандер-1000" на фоне угроз Кремля сделать то, что они и так сделали еще в 2019 году, то есть развернуть ракеты средней дальности наземного базирования, что и привело к фактической приостановке. действия соглашения РСМД, – объясняют аналитики в материале издания.

Россияне могут разрабатывать аналог ракеты КНДР KN-23

При этом эксперты не исключают, что страна-агрессорка действительно может разрабатывать баллистическую ракету в ОТРК "Искандер" с дальностью полета до 1 тыс километров.

По мнению аналитиков, российские разработчики могут использовать опыт использования северокорейских баллистических ракет KN-23 для атак по Украине в начале 2024 года.

По словам аналитиков, такие ракеты во время испытаний показали дальность пуска до 900 километров, в то время как имеющиеся в то время у россиян 9М723 до ОТРК "Искандер" имели дальность пуска максимум до 500 километров.

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