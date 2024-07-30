Что известно о разработке Россией ракеты "Искандер-1000"

Вражеские пропагандисты пишут, что по их заявленному очередному "вундерваффу" под неофициальным обозначением "Искандер-1000" доступных данных пока мало. Кроме заявленной дальности стрельбы до 1 тыс. километров, там также заявляется коэффициент вероятного отклонения от цели "от 5 метров", - подчеркивают аналитики издания. Поделиться

Они также обращают внимание на то, что нет информации о массе доработанной боевой части.

Однако известно, что в ракете используется "автономная инерционная система наведения, вероятно с системой коррекции по данным спутниковой навигации и возможно с радиолокационной наводкой по карте местности в районе цели на финальном этапе полета".

ОТРК "Искандер"

При этом россияне заявляют, что ракеты "Искандер-1000" якобы конструктивно подобны баллистическим ракетам 9М723 в ОТРК "Искандер".

Следует сделать поправку на то, что российские пропагандисты заявляют о своем гипотетическом "Искандер-1000" на фоне угроз Кремля сделать то, что они и так сделали еще в 2019 году, то есть развернуть ракеты средней дальности наземного базирования, что и привело к фактической приостановке. действия соглашения РСМД, – объясняют аналитики в материале издания. Поделиться

Россияне могут разрабатывать аналог ракеты КНДР KN-23

При этом эксперты не исключают, что страна-агрессорка действительно может разрабатывать баллистическую ракету в ОТРК "Искандер" с дальностью полета до 1 тыс километров.

По мнению аналитиков, российские разработчики могут использовать опыт использования северокорейских баллистических ракет KN-23 для атак по Украине в начале 2024 года.

По словам аналитиков, такие ракеты во время испытаний показали дальность пуска до 900 километров, в то время как имеющиеся в то время у россиян 9М723 до ОТРК "Искандер" имели дальность пуска максимум до 500 километров.