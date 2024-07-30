Російська пропаганда вихваляється розробкою нової версії балістичної ракети "Іскандер-1000" із нібито дальністю польоту близько 1 тис км.
Головні тези:
- Російська пропаганда вихваляє нову версію ракети "Іскандер-1000" з дальністю польоту близько 1 тис км.
- Аналіз показує, що доступна інформація про ракету досить обмежена, включаючи масу бойової частини та деталі систем наведення.
- Експерти вважають, що Росія може розробляти ракети “Іскандер-1000” для посилення свого військового потенціалу та геостратегічних позицій.
- Існують припущення про можливу аналогію між “Іскандер-1000” та ракетою KN-23 з Північної Кореї, що може вплинути на геополітичну обстановку.
- За даними аналізу, російські ракети можуть мати значно більшу дальність порівняно зі стандартними версіями “Іскандер” та становити певну загрозу для сусідніх країн та регіону в цілому.
Що відомо про розробку Росією ракети "Іскандер-1000"
Вони також звертають увагу на те, що не має інформації про масу доопрацьованьої бойової частини.
Однак, відомо, що у ракеті використовується "автономна інерційна система наведення, ймовірно із системою корекції за даними супутникової навігації та можливо із радіолокаційним наведенням по карті місцевості в районі цілі на фінальному етапі польоту".
При цьому росіяни заявляють, що ракети "Іскандер-1000" нібито конструктивно подібні до балістичних ракет 9М723 до ОТРК "Іскандер".
Росіяни можуть розробляти аналог ракети КНДР KN-23
При цьому експерти не виключають, що країна-агресорка і справді може розробляти балістичну ракету до ОТРК "Іскандер" із дальністю польоту до 1 тис кілометрів.
На думку аналітиків видання, російські розробники можуть використовувати досвід використання північнокорейських балістичних ракет KN-23 для атак по Україні на початку 2024 року.
За словами аналітиків, такі ракети під час випробувань показали дальність пуску до 900 кілометрів, в той час, як наявні на той час у росіян 9М723 до ОТРК "Іскандер" мали дальність пуску максимум до 500 кілометрів.
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