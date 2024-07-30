Аналітики оцінили нову розробку російської ракети "Іскандер"
Категорія
Світ
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Аналітики оцінили нову розробку російської ракети "Іскандер"

ОТРК "Іскандер"
Джерело:  Defense Express

Російська пропаганда вихваляється розробкою нової версії балістичної ракети "Іскандер-1000" із нібито дальністю польоту близько 1 тис км. 

Головні тези:

  • Російська пропаганда вихваляє нову версію ракети "Іскандер-1000" з дальністю польоту близько 1 тис км.
  • Аналіз показує, що доступна інформація про ракету досить обмежена, включаючи масу бойової частини та деталі систем наведення.
  • Експерти вважають, що Росія може розробляти ракети “Іскандер-1000” для посилення свого військового потенціалу та геостратегічних позицій.
  • Існують припущення про можливу аналогію між “Іскандер-1000” та ракетою KN-23 з Північної Кореї, що може вплинути на геополітичну обстановку.
  • За даними аналізу, російські ракети можуть мати значно більшу дальність порівняно зі стандартними версіями “Іскандер” та становити певну загрозу для сусідніх країн та регіону в цілому.

Що відомо про розробку Росією ракети "Іскандер-1000" 

Ворожі пропагандисти пишуть, що по їх заявленому черговому "вундерваффе" під неофіційним позначенням "Іскандер-1000" доступних даних поки що мало. Окрім заявленої дальності стрільби до 1 тис кілометрів, там також заявляється коефіцієнт ймовірного відхилення від цілі "від 5 метрів", - підкреслюють аналітики видання.

Вони також звертають увагу на те, що не має інформації про масу доопрацьованьої бойової частини.

Однак, відомо, що у ракеті використовується "автономна інерційна система наведення, ймовірно із системою корекції за даними супутникової навігації та можливо із радіолокаційним наведенням по карті місцевості в районі цілі на фінальному етапі польоту".

В Росії нібито розробляють нову модифікацію ракети “Іскандер”
ОТРК “Іскандер”

При цьому росіяни заявляють, що ракети "Іскандер-1000" нібито конструктивно подібні до балістичних ракет 9М723 до ОТРК "Іскандер".

Слід зробити поправку на те, що російські пропагандисти заявляють про свій гіпотетичний "Іскандер-1000" на тлі погроз Кремля зробити те, що вони й так зробили ще в 2019 році, тобто розгорнути ракети середньої дальності наземного базування, що власне й привело до фактичної призупинення дії угоди РСМД, - пояснюють аналітики у матеріалі видання.

Росіяни можуть розробляти аналог ракети КНДР KN-23

При цьому експерти не виключають, що країна-агресорка і справді може розробляти балістичну ракету до ОТРК "Іскандер" із дальністю польоту до 1 тис кілометрів.

На думку аналітиків видання, російські розробники можуть використовувати досвід використання північнокорейських балістичних ракет KN-23 для атак по Україні на початку 2024 року.

За словами аналітиків, такі ракети під час випробувань показали дальність пуску до 900 кілометрів, в той час, як наявні на той час у росіян 9М723 до ОТРК "Іскандер" мали дальність пуску максимум до 500 кілометрів.

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