Експерти скептично ставляться до прогнозів щодо стрімкого розвитку суперінтелекту — які докази
Категорія
Технології
Дата публікації

Експерти скептично ставляться до прогнозів щодо стрімкого розвитку суперінтелекту — які докази

суперінтелект

Керівники великих компаній, що розробляють штучний інтелект, вважають, що їхні моделі зможуть перевершити людей уже до 2030 року або навіть раніше. Засновник xAI Ілон Маск наприкінці 2024-го заявив, що до кінця 2025 року з'явиться система, розумніша за більшість людей на планеті. Однак незалежні дослідники вважають такі прогнози значним перебільшенням.

Головні тези:

  • Прогнози щодо швидкого розвитку суперінтелекту до 2030 року суперечать думці більшості незалежних дослідників.
  • Штучний інтелект вже має значний вплив на сучасне суспільство та очікується, що до 2040 року він суттєво змінить різні сфери життя.
  • Швидкий прогрес ШІ оцінюється експертами як складний процес, який може зустрічати непередбачувані перешкоди на шляху до розвитку.

Експерти не вірять у стрімкий розвиток суперінтелекту

Головний виконавчий директор Anthropic під час World Economic Forum 2025 заявив, що у 2026 або 2027 році з'явиться штучний інтелект, що буде "кращим за майже всіх людей майже в усьому".

Гендиректор OpenAI Сем Альтман також робив подібну заяву та говорив, що загальний штучний інтелект (AGI), буде розроблено до кінця президентського терміну Дональда Трампа у 2029 році. Марк Цукерберг з Meta заявляв, що суперінтелект вже не за горами.

Натомість у звіті Інституту прогнозування зазначається, що створення суперінтелекту просуватиметься значно повільніше, ніж обіцяють керівники ШІ-компаній.

Експерти оцінюють імовірність швидкого прориву лише у 23% і сумніваються, що він відбудеться у строки, про які говорять техлідери.

Дослідники визначають швидкий прогрес штучного інтелекту як здатність систем досягати цілей, які часто називають і самі техлідери. Серед них — написання роману, що отримає Пулітцерівську премію, скорочення багаторічних наукових досліджень до кількох днів чи тижнів, перевершення найкращих програмістів або створення ліків проти раку.

Радикальні зміни у великих системах потребують більше часу, ніж 4–5 років. Також я вважаю, що в багатьох із цих сфер навіть несподівано швидкий прогрес ШІ не одразу призведе до відчутних покращень через непередбачувані перешкоди. Перефразовуючи старий вислів — кожна робота виглядає легкою для тих, хто її не робить, — сказав один з експертів, що взяв участь у дослідженні.

Хоча більшість експертів, опитаних у дослідженні, не погоджуються з прогнозами про появу суперінтелекту до кінця десятиліття, вони все ж визнають, що штучний інтелект матиме значний вплив. Згідно з результатами, вже до 2040 року ШІ може суттєво вплинути на різні сфери життя. У коротшій перспективі, до 2030 року, очікується, що близько 15% дорослих користуватимуться ШІ щодня, а технологія допомагатиме під час 18% робочих годин у США.

Більше по темі

Категорія
Технології
Дата публікації
Додати до обраного
Amazon розробляє "розумні окуляри" з ШІ для водіїв доставки
розумні окуляри
Категорія
Технології
Дата публікації
Додати до обраного
YouTube автоматично підвищуватиме якість відео на телевізорах за допомогою ШІ
YouTube
Категорія
Технології
Дата публікації
Додати до обраного
ШІ від ElevenLabs розмовлятиме голосами зірок Голлівуду
Що відомо про ElevenLabs

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?