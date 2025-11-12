Експерти скептично ставляться до прогнозів щодо стрімкого розвитку суперінтелекту — які докази

Керівники великих компаній, що розробляють штучний інтелект, вважають, що їхні моделі зможуть перевершити людей уже до 2030 року або навіть раніше. Засновник xAI Ілон Маск наприкінці 2024-го заявив, що до кінця 2025 року з'явиться система, розумніша за більшість людей на планеті. Однак незалежні дослідники вважають такі прогнози значним перебільшенням.

Експерти не вірять у стрімкий розвиток суперінтелекту

Головний виконавчий директор Anthropic під час World Economic Forum 2025 заявив, що у 2026 або 2027 році з'явиться штучний інтелект, що буде "кращим за майже всіх людей майже в усьому".

Гендиректор OpenAI Сем Альтман також робив подібну заяву та говорив, що загальний штучний інтелект (AGI), буде розроблено до кінця президентського терміну Дональда Трампа у 2029 році. Марк Цукерберг з Meta заявляв, що суперінтелект вже не за горами. Поширити

Натомість у звіті Інституту прогнозування зазначається, що створення суперінтелекту просуватиметься значно повільніше, ніж обіцяють керівники ШІ-компаній.

Експерти оцінюють імовірність швидкого прориву лише у 23% і сумніваються, що він відбудеться у строки, про які говорять техлідери.

Дослідники визначають швидкий прогрес штучного інтелекту як здатність систем досягати цілей, які часто називають і самі техлідери. Серед них — написання роману, що отримає Пулітцерівську премію, скорочення багаторічних наукових досліджень до кількох днів чи тижнів, перевершення найкращих програмістів або створення ліків проти раку.

Радикальні зміни у великих системах потребують більше часу, ніж 4–5 років. Також я вважаю, що в багатьох із цих сфер навіть несподівано швидкий прогрес ШІ не одразу призведе до відчутних покращень через непередбачувані перешкоди. Перефразовуючи старий вислів — кожна робота виглядає легкою для тих, хто її не робить, — сказав один з експертів, що взяв участь у дослідженні. Поширити

Хоча більшість експертів, опитаних у дослідженні, не погоджуються з прогнозами про появу суперінтелекту до кінця десятиліття, вони все ж визнають, що штучний інтелект матиме значний вплив. Згідно з результатами, вже до 2040 року ШІ може суттєво вплинути на різні сфери життя. У коротшій перспективі, до 2030 року, очікується, що близько 15% дорослих користуватимуться ШІ щодня, а технологія допомагатиме під час 18% робочих годин у США.