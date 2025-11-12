Експерти скептично ставляться до прогнозів щодо стрімкого розвитку суперінтелекту — які докази

Керівники великих компаній, що розробляють штучний інтелект, вважають, що їхні моделі зможуть перевершити людей уже до 2030 року або навіть раніше. Засновник xAI Ілон Маск наприкінці 2024-го заявив, що до кінця 2025 року з'явиться система, розумніша за більшість людей на планеті. Однак незалежні дослідники вважають такі прогнози значним перебільшенням.
Головні тези:
- Прогнози щодо швидкого розвитку суперінтелекту до 2030 року суперечать думці більшості незалежних дослідників.
- Штучний інтелект вже має значний вплив на сучасне суспільство та очікується, що до 2040 року він суттєво змінить різні сфери життя.
- Швидкий прогрес ШІ оцінюється експертами як складний процес, який може зустрічати непередбачувані перешкоди на шляху до розвитку.
Експерти не вірять у стрімкий розвиток суперінтелекту
Головний виконавчий директор Anthropic під час World Economic Forum 2025 заявив, що у 2026 або 2027 році з'явиться штучний інтелект, що буде "кращим за майже всіх людей майже в усьому".
Натомість у звіті Інституту прогнозування зазначається, що створення суперінтелекту просуватиметься значно повільніше, ніж обіцяють керівники ШІ-компаній.
Експерти оцінюють імовірність швидкого прориву лише у 23% і сумніваються, що він відбудеться у строки, про які говорять техлідери.
Дослідники визначають швидкий прогрес штучного інтелекту як здатність систем досягати цілей, які часто називають і самі техлідери. Серед них — написання роману, що отримає Пулітцерівську премію, скорочення багаторічних наукових досліджень до кількох днів чи тижнів, перевершення найкращих програмістів або створення ліків проти раку.
Хоча більшість експертів, опитаних у дослідженні, не погоджуються з прогнозами про появу суперінтелекту до кінця десятиліття, вони все ж визнають, що штучний інтелект матиме значний вплив. Згідно з результатами, вже до 2040 року ШІ може суттєво вплинути на різні сфери життя. У коротшій перспективі, до 2030 року, очікується, що близько 15% дорослих користуватимуться ШІ щодня, а технологія допомагатиме під час 18% робочих годин у США.
Більше по темі
- Категорія
- Технології
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Технології
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Технології
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-