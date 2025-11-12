Эксперты скептически относятся к прогнозам насчет стремительного развития суперинтеллекта — какие доказательства

Руководители крупных компаний, разрабатывающих искусственный интеллект, считают, что их модели смогут превзойти людей уже к 2030 году или даже раньше. Основатель xAI Илон Маск в конце 2024-го заявил, что к концу 2025 года появится система, умнее большинства людей на планете. Однако независимые исследователи считают такие прогнозы значительным преувеличением.

Эксперты не верят в стремительное развитие суперинтеллекта

Главный исполнительный директор Anthropic во время World Economic Forum 2025 заявил, что в 2026 или 2027 году появится искусственный интеллект, который будет "лучше почти всех людей во всем".

Гендиректор OpenAI Сэм Альтман также делал подобное заявление и говорил, что общий искусственный интеллект (AGI) будет разработан до конца президентского срока Дональда Трампа в 2029 году. Марк Цукерберг из Meta заявлял, что суперинтеллект уже не за горами. Поделиться

В отчете Института прогнозирования отмечается, что создание суперинтеллекта будет продвигаться значительно медленнее, чем обещают руководители ИИ-компаний.

Эксперты оценивают вероятность быстрого прорыва только в 23% и сомневаются, что он состоится в сроки, о которых говорят техлидеры.

Исследователи определяют быстрый прогресс искусственного интеллекта как способность систем добиваться целей, которые часто называют и сами техлидеры. Среди них — написание романа, который получит Пулитцеровскую премию, сокращение многолетних научных исследований до нескольких дней или недель, превращение лучших программистов или создание лекарства против рака.

Радикальные изменения в больших системах требуют больше времени, чем 4–5 лет. Также я считаю, что во многих из этих сфер даже неожиданно быстрый прогресс ИИ не сразу приведет к ощутимым улучшениям из-за непредсказуемых препятствий. Перефразируя старое выражение — каждая работа выглядит легкой для тех, кто ее не делает, — сказал один из принявших участие в исследовании экспертов. Поделиться

Хотя большинство экспертов, опрошенных в исследовании, не согласны с прогнозами о появлении суперинтеллекта к концу десятилетия, они все же признают, что искусственный интеллект будет иметь значительное влияние. Согласно результатам, уже к 2040 году ИИ может существенно повлиять на разные сферы жизни. В более короткой перспективе, к 2030 году, ожидается, что около 15% взрослых будут пользоваться ИИ ежедневно, а технология будет помогать во время 18% рабочих часов в США.