YouTube автоматически будет повышать качество видео на телевизорах с помощью ИИ
Категория
Технологии
Дата публикации

YouTube автоматически будет повышать качество видео на телевизорах с помощью ИИ

YouTube
Читати українською
Источник:  The Verge

YouTube начнет автоматически повышать качество видео, загруженных в разрешении ниже 1080p, используя искусственный интеллект. В дальнейшем компания также планирует добавить апскейлинг в 4K.

Главные тезисы

  • YouTube начинает повышать качество видео до 4K с использованием ИИ для файлов с разрешением ниже 1080p.
  • Пользователи и авторы видео могут управлять функцией повышения качества на своих телевизорах.
  • Суперразрешение будет доступно для видео с разрешениями от 240p до 720p, с сохранением оригинального разрешения для тех, кто не желает улучшений.

YouTube начнет автоматически повышать качество видео до 4K

Пользователи и авторы видео могут полностью отключить эту функцию для своих видео и телевизоров.

Создатели сохранят полный контроль над своей библиотекой, поскольку как оригинальные файлы, так и оригинальное разрешение видео будут сохранены, с четкой возможностью отказаться от этих улучшений.

А зрители все еще смогут просматривать видео создателей в оригинальном загруженном разрешении, поскольку суперразрешение будет четко обозначено в настройках.

Суперразрешение будет применяться для видео, загруженных в разрешении от 240p до 720p, а следовательно не будет применяться на видео, которые пользователи загружали в 1080p или выше, или самостоятельно улучшали.

Кроме того, YouTube увеличивает максимально допустимый размер миниатюр с 2 МБ до 50 МБ, чтобы поддерживать 4K-изображения. Кроме того, в видео с отмеченными товарами зрители смогут сразу приобрести продукты, сканировав QR-код через смартфон.

Для этого платформа тестирует функцию, позволяющую авторам показывать товары в определенные моменты видео.

