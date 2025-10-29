YouTube автоматически будет повышать качество видео на телевизорах с помощью ИИ

YouTube начнет автоматически повышать качество видео, загруженных в разрешении ниже 1080p, используя искусственный интеллект. В дальнейшем компания также планирует добавить апскейлинг в 4K.
Пользователи и авторы видео могут полностью отключить эту функцию для своих видео и телевизоров.
Создатели сохранят полный контроль над своей библиотекой, поскольку как оригинальные файлы, так и оригинальное разрешение видео будут сохранены, с четкой возможностью отказаться от этих улучшений.
А зрители все еще смогут просматривать видео создателей в оригинальном загруженном разрешении, поскольку суперразрешение будет четко обозначено в настройках.
Кроме того, YouTube увеличивает максимально допустимый размер миниатюр с 2 МБ до 50 МБ, чтобы поддерживать 4K-изображения. Кроме того, в видео с отмеченными товарами зрители смогут сразу приобрести продукты, сканировав QR-код через смартфон.
Для этого платформа тестирует функцию, позволяющую авторам показывать товары в определенные моменты видео.
