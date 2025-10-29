YouTube автоматично підвищуватиме якість відео на телевізорах за допомогою ШІ

YouTube почне автоматично підвищувати якість відео, завантажених у роздільній здатності нижче 1080p, за допомогою штучного інтелекту. Надалі компанія також планує додати апскейлінг до 4K.
Головні тези:
- YouTube почне автоматично підвищувати якість відео до 4K за допомогою штучного інтелекту.
- Користувачі та автори відео матимуть можливість регулювати цю функцію на своєму телевізорі.
- Максимально допустимий розмір мініатюр збільшено до 50 МБ для підтримки 4K-зображень.
YouTube почне автоматично підвищувати якість відео до 4K
Користувачі та автори відео матимуть можливість повністю вимкнути цю функцію для своїх відео та на своїх телевізорах.
Творці збережуть повний контроль над своєю бібліотекою, оскільки як оригінальні файли, так і оригінальна роздільна здатність відео будуть збережені, з чіткою можливістю відмовитися від цих покращень.
А глядачі все ще зможуть переглядати відео творців в оригінальній завантаженій роздільній здатності, оскільки суперроздільна здатність буде чітко позначена в налаштуваннях".
Окрім цього, YouTube збільшує максимально допустимий розмір мініатюр з 2 МБ до 50 МБ, щоб підтримувати 4K-зображення. Крім того, у відео з позначеними товарами глядачі зможуть одразу придбати продукти, сканувавши QR-код через смартфон.
Для цього платформа тестує функцію, яка дозволяє авторам показувати товари у певні моменти відео.
Більше по темі
- Категорія
- Технології
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Культура
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-