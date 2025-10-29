YouTube автоматично підвищуватиме якість відео на телевізорах за допомогою ШІ

YouTube почне автоматично підвищувати якість відео, завантажених у роздільній здатності нижче 1080p, за допомогою штучного інтелекту. Надалі компанія також планує додати апскейлінг до 4K.

YouTube почне автоматично підвищувати якість відео до 4K

Користувачі та автори відео матимуть можливість повністю вимкнути цю функцію для своїх відео та на своїх телевізорах.

Творці збережуть повний контроль над своєю бібліотекою, оскільки як оригінальні файли, так і оригінальна роздільна здатність відео будуть збережені, з чіткою можливістю відмовитися від цих покращень.

А глядачі все ще зможуть переглядати відео творців в оригінальній завантаженій роздільній здатності, оскільки суперроздільна здатність буде чітко позначена в налаштуваннях".

Суперроздільна здатність застосовуватиметься для відео, завантажених у роздільній здатності від 240p до 720p, а отже не застосовуватиметься на відео, які користувачі завантажували у 1080p або вище, або ж самотужки покращували. Поширити

Окрім цього, YouTube збільшує максимально допустимий розмір мініатюр з 2 МБ до 50 МБ, щоб підтримувати 4K-зображення. Крім того, у відео з позначеними товарами глядачі зможуть одразу придбати продукти, сканувавши QR-код через смартфон.