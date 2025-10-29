YouTube автоматично підвищуватиме якість відео на телевізорах за допомогою ШІ
Категорія
Технології
Дата публікації

YouTube автоматично підвищуватиме якість відео на телевізорах за допомогою ШІ

YouTube
Джерело:  The Verge

YouTube почне автоматично підвищувати якість відео, завантажених у роздільній здатності нижче 1080p, за допомогою штучного інтелекту. Надалі компанія також планує додати апскейлінг до 4K.

Головні тези:

  • YouTube почне автоматично підвищувати якість відео до 4K за допомогою штучного інтелекту.
  • Користувачі та автори відео матимуть можливість регулювати цю функцію на своєму телевізорі.
  • Максимально допустимий розмір мініатюр збільшено до 50 МБ для підтримки 4K-зображень.

YouTube почне автоматично підвищувати якість відео до 4K

Користувачі та автори відео матимуть можливість повністю вимкнути цю функцію для своїх відео та на своїх телевізорах.

Творці збережуть повний контроль над своєю бібліотекою, оскільки як оригінальні файли, так і оригінальна роздільна здатність відео будуть збережені, з чіткою можливістю відмовитися від цих покращень.

А глядачі все ще зможуть переглядати відео творців в оригінальній завантаженій роздільній здатності, оскільки суперроздільна здатність буде чітко позначена в налаштуваннях".

Суперроздільна здатність застосовуватиметься для відео, завантажених у роздільній здатності від 240p до 720p, а отже не застосовуватиметься на відео, які користувачі завантажували у 1080p або вище, або ж самотужки покращували.

Окрім цього, YouTube збільшує максимально допустимий розмір мініатюр з 2 МБ до 50 МБ, щоб підтримувати 4K-зображення. Крім того, у відео з позначеними товарами глядачі зможуть одразу придбати продукти, сканувавши QR-код через смартфон.

Для цього платформа тестує функцію, яка дозволяє авторам показувати товари у певні моменти відео.

Більше по темі

Категорія
Технології
Дата публікації
Додати до обраного
YouTube анонсував важливе нововведення для користувачів
Що відомо про Premium Lite
Категорія
Шоу-бізнес
Дата публікації
Додати до обраного
YouTube представив рейтинг найпопулярніших пісень в Україні
Дорофєєва
Категорія
Культура
Дата публікації
Додати до обраного
100 млн переглядів на YouTube. Ще один український хіт підкорює світ
Хіт “Додому” зібрав 100 млн переглядів на YouTube

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?