YouTube представив рейтинг найпопулярніших пісень в Україні
Категорія
Шоу-бізнес
Дата публікації

YouTube представив рейтинг найпопулярніших пісень в Україні

Дорофєєва
Джерело:  online.ua

Завдяки відеоплатформі YouTube кожний охочий може насолодитися не лише піснями улюблених виконавців, а й також яскравими кліпами. Протягом останнього тижня українські слухачі та глядачі найбільше зацікавилися новою роботою співачки Наді Дорофєєвій, яка отримала назву "Додайте світла".

Головні тези:

  • Російськомовні треки були витіснені українською музикою у топ-10 найпопулярніших композицій.
  • Надя Дорофєєва лідирує не лише на YouTube, а й на Spotify та Apple Music.

Рейтинг найпопулярніших пісень в Україні

Трек "Додайте світла" зміг зібрати найбільшу кількість прослуховувань та переглядів кліпу за лічені дні після публікації на платформі.

Ба більше, саме Надя Дорофєєва потіснити з верхівки топу російського репера Моргенштерна, чиї треки лідирували в українських чартах тривалий час.

Варто звернути увагу на те, що наразі у десятці найпопулярніших композицій в Україні немає жодної російськомовної пісні.

Українська співачка представила свою нову пісню ще 6 березня 2025 року. Лише кілька днів знадобилося треку “Додайте світла”, щоб увірватися до списку найкращих не лише на YouTube, але й на Spotify та Apple Music.

Наразі на платформі YouTube кліп до пісні переглянули вже 848 тисяч разів. Відео зібрало майже 50 тисяч вподобайок.

Також до топ-10 на YouTube потрапили: 

  • TVORCHI — "Мила моя"

  • paashee — "Тебе це не стосується"

  • Jerry Heil, Монатік та Evgeny Khmara — "Вимолив"

  • Volkanov — "Я не буду пити"

  • Леді Гага — "Die With A Smile"

  • Олександр Волошин — "Ненько"

  • Альона Омаргалієва — "Сама"

  • "Очі в очі" — "Душа"

  • Леді Гага — "Abracadabra"

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