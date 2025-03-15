YouTube представив рейтинг найпопулярніших пісень в Україні

Завдяки відеоплатформі YouTube кожний охочий може насолодитися не лише піснями улюблених виконавців, а й також яскравими кліпами. Протягом останнього тижня українські слухачі та глядачі найбільше зацікавилися новою роботою співачки Наді Дорофєєвій, яка отримала назву "Додайте світла".
Головні тези:
- Російськомовні треки були витіснені українською музикою у топ-10 найпопулярніших композицій.
- Надя Дорофєєва лідирує не лише на YouTube, а й на Spotify та Apple Music.
Рейтинг найпопулярніших пісень в Україні
Трек "Додайте світла" зміг зібрати найбільшу кількість прослуховувань та переглядів кліпу за лічені дні після публікації на платформі.
Ба більше, саме Надя Дорофєєва потіснити з верхівки топу російського репера Моргенштерна, чиї треки лідирували в українських чартах тривалий час.
Варто звернути увагу на те, що наразі у десятці найпопулярніших композицій в Україні немає жодної російськомовної пісні.
Українська співачка представила свою нову пісню ще 6 березня 2025 року. Лише кілька днів знадобилося треку “Додайте світла”, щоб увірватися до списку найкращих не лише на YouTube, але й на Spotify та Apple Music.
Наразі на платформі YouTube кліп до пісні переглянули вже 848 тисяч разів. Відео зібрало майже 50 тисяч вподобайок.
Також до топ-10 на YouTube потрапили:
TVORCHI — "Мила моя"
paashee — "Тебе це не стосується"
Jerry Heil, Монатік та Evgeny Khmara — "Вимолив"
Volkanov — "Я не буду пити"
Леді Гага — "Die With A Smile"
Олександр Волошин — "Ненько"
Альона Омаргалієва — "Сама"
"Очі в очі" — "Душа"
Леді Гага — "Abracadabra"
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