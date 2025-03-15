YouTube представив рейтинг найпопулярніших пісень в Україні

Завдяки відеоплатформі YouTube кожний охочий може насолодитися не лише піснями улюблених виконавців, а й також яскравими кліпами. Протягом останнього тижня українські слухачі та глядачі найбільше зацікавилися новою роботою співачки Наді Дорофєєвій, яка отримала назву "Додайте світла".

Рейтинг найпопулярніших пісень в Україні

Трек "Додайте світла" зміг зібрати найбільшу кількість прослуховувань та переглядів кліпу за лічені дні після публікації на платформі.

Ба більше, саме Надя Дорофєєва потіснити з верхівки топу російського репера Моргенштерна, чиї треки лідирували в українських чартах тривалий час.

Варто звернути увагу на те, що наразі у десятці найпопулярніших композицій в Україні немає жодної російськомовної пісні.

Українська співачка представила свою нову пісню ще 6 березня 2025 року. Лише кілька днів знадобилося треку “Додайте світла”, щоб увірватися до списку найкращих не лише на YouTube, але й на Spotify та Apple Music.

Наразі на платформі YouTube кліп до пісні переглянули вже 848 тисяч разів. Відео зібрало майже 50 тисяч вподобайок.

Також до топ-10 на YouTube потрапили: