YouTube представил рейтинг самых популярных песен в Украине

Благодаря видеоплатформе YouTube каждый желающий может насладиться не только песнями любимых исполнителей, но и яркими клипами. За последнюю неделю украинские слушатели и зрители больше всего заинтересовались новой работой певицы Нади Дорофеевой, которая получила название "Додайте світла".

Рейтинг самых популярных песен в Украине

Трек "Додайте світла" смог собрать наибольшее количество прослушиваний и просмотров клипа за считанные дни после публикации на платформе.

Более того, именно Надя Дорофеева потеснила с верхушки топа российского рэпера Моргенштерна, чьи треки лидировали в украинских чартах длительное время.

Стоит обратить внимание на то, что в десятке самых популярных композиций в Украине нет ни одной русскоязычной песни.

Украинская певица представила свою новую песню 6 марта 2025 года. Только несколько дней понадобилось треку "Додайте світла", чтобы ворваться в список лучших не только на YouTube, но и на Spotify и Apple Music.

На платформе YouTube клип на песню просмотрели уже 848 тысяч раз. Видео собрало почти 50 тысяч лайков.

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