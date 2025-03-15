YouTube представил рейтинг самых популярных песен в Украине

Благодаря видеоплатформе YouTube каждый желающий может насладиться не только песнями любимых исполнителей, но и яркими клипами. За последнюю неделю украинские слушатели и зрители больше всего заинтересовались новой работой певицы Нади Дорофеевой, которая получила название "Додайте світла".
Главные тезисы
- Русскоязычные треки были вытеснены украинской музыкой в топ-10 самых популярных композиций.
- Надя Дорофеева лидирует не только на YouTube, но и на Spotify и Apple Music.
Рейтинг самых популярных песен в Украине
Трек "Додайте світла" смог собрать наибольшее количество прослушиваний и просмотров клипа за считанные дни после публикации на платформе.
Более того, именно Надя Дорофеева потеснила с верхушки топа российского рэпера Моргенштерна, чьи треки лидировали в украинских чартах длительное время.
Стоит обратить внимание на то, что в десятке самых популярных композиций в Украине нет ни одной русскоязычной песни.
Украинская певица представила свою новую песню 6 марта 2025 года. Только несколько дней понадобилось треку "Додайте світла", чтобы ворваться в список лучших не только на YouTube, но и на Spotify и Apple Music.
На платформе YouTube клип на песню просмотрели уже 848 тысяч раз. Видео собрало почти 50 тысяч лайков.
Также в топ-10 на YouTube попали:
TVORCHI — "Мила моя"
paashee — "Тебе це не стосується"
Jerry Heil, Монатик и Evgeny Khmara — "Вимолив"
Volkanov — "Я не буду пити"
Леди Гага — "Die With A Smile"
Александр Волошин — "Ненько"
Алена Омаргалиева — "Сама"
"Глаза в глаза" — "Душа"
Леди Гага — "Abracadabra"
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