YouTube представил рейтинг самых популярных песен в Украине
Категория
Шоу-бизнес
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YouTube представил рейтинг самых популярных песен в Украине

Рейтинг самых популярных песен в Украине
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Источник:  online.ua

Благодаря видеоплатформе YouTube каждый желающий может насладиться не только песнями любимых исполнителей, но и яркими клипами. За последнюю неделю украинские слушатели и зрители больше всего заинтересовались новой работой певицы Нади Дорофеевой, которая получила название "Додайте світла".

Главные тезисы

  • Русскоязычные треки были вытеснены украинской музыкой в топ-10 самых популярных композиций.
  • Надя Дорофеева лидирует не только на YouTube, но и на Spotify и Apple Music.

Рейтинг самых популярных песен в Украине

Трек "Додайте світла" смог собрать наибольшее количество прослушиваний и просмотров клипа за считанные дни после публикации на платформе.

Более того, именно Надя Дорофеева потеснила с верхушки топа российского рэпера Моргенштерна, чьи треки лидировали в украинских чартах длительное время.

Стоит обратить внимание на то, что в десятке самых популярных композиций в Украине нет ни одной русскоязычной песни.

Украинская певица представила свою новую песню 6 марта 2025 года. Только несколько дней понадобилось треку "Додайте світла", чтобы ворваться в список лучших не только на YouTube, но и на Spotify и Apple Music.

На платформе YouTube клип на песню просмотрели уже 848 тысяч раз. Видео собрало почти 50 тысяч лайков.

Также в топ-10 на YouTube попали:

  • TVORCHI — "Мила моя"

  • paashee — "Тебе це не стосується"

  • Jerry Heil, Монатик и Evgeny Khmara — "Вимолив"

  • Volkanov — "Я не буду пити"

  • Леди Гага — "Die With A Smile"

  • Александр Волошин — "Ненько"

  • Алена Омаргалиева — "Сама"

  • "Глаза в глаза" — "Душа"

  • Леди Гага — "Abracadabra"

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