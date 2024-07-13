Експерти відзначають нові успіхи ЗСУ на шляху до звільнення Криму

Україна націлилася на Крим - критичну для росіян базу. Нещодавний ракетний удар Києва був покликаний знизити можливості Росії на півострові, націлюючись по аеродромах, протиповітряній обороні та логістичних центрах.

Україна націлилася на Крим і вже досягла вражаючих успіхів

Як пише The New York Times, довгий час небо над Чорним морем рясніло слідами від ракет. Втім, майже завжди ці ракети були російськими. Тепер вони летять з обох сторін. Україна, озброєна високоточними ракетами американського виробництва, вперше здатна досягти кожного куточка Криму — і ракети все частіше летять в цьому напрямку.

Це новий стратегічний поштовх. Хоча це навряд чи матиме великий вплив на лінію фронту, українська кампанія з ATACMS має на меті змусити Кремль зробити важкий вибір щодо того, де розгорнути найбільш цінну ППО для захисту критичної військової інфраструктури.

Минулого тижня на саміті НАТО у Вашингтоні президент України Володимир Зеленський заявив, що кримська кампанія матиме обмежений ефект, доки Москва зможе перекинути свої бомбардувальники на авіабази у глибині Росії. Він тиснув на адміністрацію Байдена, щоб вона зняла обмеження на удари вглиб РФ.

З моменту прибуття ATACMS цієї весни українські військові заявили, що знищили або пошкодили щонайменше 15 російських систем ППО великої дальності в Криму. Серед них потужні батареї С-300 і С-400.

За останні три місяці комерційні супутникові знімки підтвердили пошкодження російських радіолокаційних установок, засобів радіоелектронної боротьби, логістичних маршрутів і аеродромів.

Безумовно справедливо сказати, що українці досягли досить вражаючих успіхів за останні кілька місяців, — сказав Джастін Бронк, старший науковий співробітник авіації та технологій Королівського інституту об’єднаних служб у Лондоні, який вивчав супутникові зображення. Поширити

"Розчищають шлях"

Водночас він додав, що нова високотехнологічна зброя загалом ставала менш ефективною, оскільки росіяни адаптувалися, а українські запаси скорочувалися. Удари по Криму також, ймовірно, мінімально вплинуть на бойові дії на фронті, особливо на сході України.

Напади на півострів із застосуванням західної зброї викликали гнів Росії, спонукавши її попередити США про "наслідки", з якими вони зіткнуться, якщо нададуть сучасну зброю Києву.

Частково у зв’язку з цими попередженнями кілька американських баз у Європі нещодавно перейшли в стан підвищеної бойової готовності. Бази, включаючи гарнізон армії США в німецькому Штутгарті, де знаходиться штаб-квартира Європейського командування США, очевидно, були стурбовані потенційною російською диверсією, кажуть американські чиновники.

Крим має глибоку політичну, символічну та військову цінність для Володимира Путіна, який назвав його "святою землею" Росії та поставив в центр свого фейкового наративу про те, що Україна є частиною Росії.

Після незаконної анексії Криму в 2014 році Москва вклала значні кошти в розширення військової присутності на півострові — військові об’єкти були помічені як у прибережних районах, так і в гірських анклавах. Кремль також вклав ресурси в те, щоб зробити Крим туристичним напрямком.

Крим допомагає підтримувати російську окупацію на півдні України та оснащений ракетними системами наземного базування, які використовуються для націлювання на українські міста. Проникнути через потужну протиповітряну оборону Росії залишається складним завданням, але цього літа Україна змогла здійснити напади, спрямовані на те, щоб розгромити й заплутати ППО.

Під час масованої атаки 29 травня Україна використовувала повітряні та морські безпілотники вітчизняного виробництва, західні крилаті ракети та ATACMS, щоб подолати російську ППО, заявили українські військові та розвідувальні служби.

Атака пошкодила два пороми, які відігравали вирішальну роль у ланцюжку військових поставок між Росією та Кримом.

Український удар по поромних переправах і наступна атака на сусідній склад пального знову підкреслює вразливість протоки для українських атак, попри значні інвестиції Росії в безпеку та протиповітряну оборону, — йдеться в заяві британського військового розвідувального агентства. Поширити

Високопоставлений чиновник США, який уважно стежить за війною, сказав, що Україна "дуже ефективно" використовує поставлені США ракети великої дальності. Чиновник, який говорив на умовах анонімності, сказав, що Україна має достатньо ATACMS, щоб підтримувати кримську кампанію, додавши, що боєприпаси поповнюються на постійній основі.

Не наводячи точних цифр, чиновник сказав, що Сполучені Штати надсилають "десятки" ракет, але не "сотні".

Продовження атак на російські засоби ППО може змусити Москву перемістити частину військових літаків з Криму "або ризикувати втратою нових літаків", повідомила британська розвідка .

Україна тисне на адміністрацію Байдена, щоб вона зняла обмеження на удари вглиб РФ, зокрема по авіабазах.

Уявіть собі, скільки ми можемо досягти, коли всі обмеження буде знято, — сказав Зеленський у своїй промові минулого тижня у Президентському фонді та інституті Рональда Рейгана у Вашингтоні. Поширити

Бен Ходжес, колишній командувач армії США в Європі, який давно виступає за те, щоб надати Україні можливості для нанесення дальнього удару, сказав, що його вразила українська методологія цілевказівки з моменту появи ATACMS.

Вони роблять те, що ми робили б. Займатися протиповітряною обороною, щоб закласти основу для того, що буде далі, — сказав він. Поширити

Очікується, що винищувачі F-16 почнуть літати в небі над Україною в обмеженій кількості цього літа, але їхня ефективність була б обмеженою, якби ППО Росії залишилася недоторканою.