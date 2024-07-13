Эксперты отмечают новые успехи ВСУ на пути к освобождению Крыма

Украина нацелилась на Крым – критическую для россиян базу. Недавний ракетный удар Киева был призван снизить возможности России на полуострове, нацеливаясь по аэродромам, противовоздушной обороне и логистическим центрам.

Украина нацелилась на Крым и уже добилась поразительных успехов

Как пишет The New York Times, долгое время небо над Черным морем изобиловало следами от ракет. Впрочем, почти всегда эти ракеты были русскими. Теперь они улетают с обеих сторон. Украина, вооруженная высокоточными ракетами американского производства, впервые способна достичь каждого уголка Крыма и ракеты все чаще летят в этом направлении.

Это новый стратегический толчок. Хотя это вряд ли повлияет на линию фронта, украинская кампания по ATACMS стремится заставить Кремль сделать трудный выбор относительно того, где развернуть наиболее ценную ПВО для защиты критической военной инфраструктуры.

На прошлой неделе на саммите НАТО в Вашингтоне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что крымская кампания будет иметь ограниченный эффект, пока Москва сможет опрокинуть свои бомбардировщики на авиабазы в глубине России. Он оказывал давление на администрацию Байдена, чтобы она сняла ограничения на удары вглубь РФ.

С момента прибытия ATACMS этой весной украинские военные заявили, что уничтожили или повредили, по меньшей мере, 15 российских систем ПВО большой дальности в Крыму. Среди них – мощные батареи С-300 и С-400.

В последние три месяца коммерческие спутниковые снимки подтвердили повреждение российских радиолокационных установок, средств радиоэлектронной борьбы, логистических маршрутов и аэродромов.

Безусловно, справедливо сказать, что украинцы добились достаточно впечатляющих успехов за последние несколько месяцев, — сказал Джастин Бронк, старший научный сотрудник авиации и технологий Королевского института объединенных служб в Лондоне, изучавший спутниковые изображения. Поделиться

"Расчищают путь"

В то же время он добавил, что новое высокотехнологичное оружие в целом становилось менее эффективным, поскольку россияне адаптировались, а украинские запасы сокращались. Удары по Крыму также, вероятно, минимально отразятся на боевых действиях на фронте, особенно на востоке Украины.

Нападения на полуостров с применением западного оружия вызвали гнев России, побудив его предупредить США о последствиях, с которыми они столкнутся, если предоставят современное оружие Киеву.

Частично из-за этих предупреждений несколько американских баз в Европе недавно перешли в состояние повышенной боевой готовности. Базы, включая гарнизон армии США в немецком Штутгарте, где находится штаб-квартира Европейского командования США, по-видимому, были озабочены потенциальной российской диверсией, говорят американские чиновники.

У Крыма есть глубокая политическая, символическая и военная ценность для Владимира Путина, который назвал его "святой землей" России и поставил в центр своего фейкового нарратива о том, что Украина является частью России.

После незаконной аннексии Крыма в 2014 году Москва вложила значительные средства в расширение военного присутствия на полуострове – военные объекты были замечены как в прибрежных районах, так и в горных анклавах. Кремль также вложил ресурсы в то, чтобы сделать Крым туристическим направлением.

Крым помогает поддерживать российскую оккупацию на юге Украины и оснащен ракетными системами наземного базирования, которые используются для таргетинга на украинские города. Проникнуть через мощную противовоздушную оборону России остается сложной задачей, но этим летом Украина смогла совершить нападения, направленные на то, чтобы разгромить и запутать ПВО.

Во время массированной атаки 29 мая Украина использовала воздушные и морские беспилотники отечественного производства, западные крылатые ракеты и ATACMS для преодоления российских ПВО, заявили украинские военные и разведывательные службы.

Атака повредила два парома, игравших решающую роль в цепочке военных поставок между Россией и Крымом.

Украинский удар по паромным переправам и последующая атака на соседний состав горючего вновь подчеркивает уязвимость пролива для украинских атак, несмотря на значительные инвестиции России в безопасность и противовоздушную оборону, говорится в заявлении британского военного разведывательного агентства. Поделиться

Внимательно следящий за войной высокопоставленный чиновник США сказал, что Украина "очень эффективно" использует поставленные США ракеты большой дальности. Чиновник, говоривший на условиях анонимности, сказал, что у Украины достаточно ATACMS, чтобы поддерживать крымскую кампанию, добавив, что боеприпасы пополняются на постоянной основе.

Не приводя точных цифр, чиновник сказал, что Соединенные Штаты присылают десятки ракет, но не сотни.

Продолжение атак на российские средства ПВО может вынудить Москву переместить часть военных самолетов из Крыма "или рисковать потерей новых самолетов", сообщила британская разведка.

Украина давит на администрацию Байдена, чтобы она сняла ограничения на удары вглубь РФ, в том числе по авиабазам.

Представьте, сколько мы можем достичь, когда все ограничения будут сняты, — сказал Зеленский в своей речи на прошлой неделе в Президентском фонде и институте Рональда Рейгана в Вашингтоне. Поделиться

Бен Ходжес, бывший командующий армией США в Европе, давно выступающий за то, чтобы предоставить Украине возможности для нанесения дальнего удара, сказал, что его поразила украинская методология целеуказания с момента появления ATACMS.

Они делают то, что бы мы делали. Заниматься противовоздушной обороной, чтобы заложить основу для дальнейшего, — сказал он. Поделиться

Ожидается, что истребители F-16 начнут летать в небе над Украиной в ограниченном количестве этим летом, но их эффективность была бы ограничена, если бы ПВО России осталось нетронутым.