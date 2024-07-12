Сейм Польши признал депортацию 1944 года геноцидом крымскотатарского народа

12 июля Сейм Республики Польша принял Постановление, в котором указано, что депортация крымских татар из Крыма в 1944 году, осуществленная советской властью, и ее последствия были актом геноцида крымскотатарского народа.
Главные тезисы
- Польские власти осудили преступления против крымских татар и поддержали важное решение.
- Депортация привела к трагическим последствиям для крымскотатарского народа, и мир должен об этом знать.
- Признание депортации геноцидом является важным шагом к восстановлению исторической справедливости.
Польские власти поддержали важное решение для осуждения преступлений против крымских татар
Этой новостью поделилась постоянная представительница президента Украины в АР Крым Тамила Ташева.
Она обращает внимание на то, что 414 депутатов польского парламента проголосовали за Постановление "Об увековечении памяти жертв геноцида крымскотатарского народа".
Кроме того указано, что в этом документе упоминаются преступления России, которые она совершает во время военной агрессии против Украины.
Тамила Ташева также выразила благодарность всем, кто посодействовал принятию этого решения.
Постоянная представительница президента Украины в АР Крым отмечает, что ее семья также пострадала от этого преступления, которое совершила советская власть.
Что важно знать о депортации крымскотатарского народа в 1944 году
18 мая 2024 года Украина отмечала 80-ю годовщину трагедии геноцида, который осуществила советская сталинская власть против крымскотатарского народа в 1944 году.
По преступному приказу диктатора Иосифа Сталина за 2 дня более 200 тысяч крымских татар были депортированы в Центральную Азию и Урал, в тысячи километрах от домов, от родного Крыма.
Что также важно понимать, по меньшей мере 46% крымскотатарского населения погибли в пути в места ссылки и в первые годы депортации.
Решение Сталина привело к тому, что на полуострове тогда де-факто не осталось коренного населения, а захватчики подвергли его тотальной русификации, уничтожая даже малейшие упоминания о крымских татарах.
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