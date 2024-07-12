Сейм Польши признал депортацию 1944 года геноцидом крымскотатарского народа
Категория
Мир
Дата публикации

Сейм Польши признал депортацию 1944 года геноцидом крымскотатарского народа

Тамила Ташева
депортация крымскотатарского народа в 1944 году
Читати українською

12 июля Сейм Республики Польша принял Постановление, в котором указано, что депортация крымских татар из Крыма в 1944 году, осуществленная советской властью, и ее последствия были актом геноцида крымскотатарского народа.

Главные тезисы

  • Польские власти осудили преступления против крымских татар и поддержали важное решение.
  • Депортация привела к трагическим последствиям для крымскотатарского народа, и мир должен об этом знать.
  • Признание депортации геноцидом является важным шагом к восстановлению исторической справедливости.

Польские власти поддержали важное решение для осуждения преступлений против крымских татар

Этой новостью поделилась постоянная представительница президента Украины в АР Крым Тамила Ташева.

Она обращает внимание на то, что 414 депутатов польского парламента проголосовали за Постановление "Об увековечении памяти жертв геноцида крымскотатарского народа".

Кроме того указано, что в этом документе упоминаются преступления России, которые она совершает во время военной агрессии против Украины.

В мае Верховная Рада Украины обратилась к правительствам и парламентам иностранных государств, международным организациям и парламентским ассамблеям о признании ими депортации 1944 актом геноцида крымскотатарского народа. И мы видим отзыв. Мы видим результаты.

Тамила Ташева

Тамила Ташева

Постоянная представительница президента Украины в АР Крым

Тамила Ташева также выразила благодарность всем, кто посодействовал принятию этого решения.

Фото: facebook.com/tamila.tasheva

Постоянная представительница президента Украины в АР Крым отмечает, что ее семья также пострадала от этого преступления, которое совершила советская власть.

Я и сама была рождена в депортации, я помню день, когда мы вернулись домой, в родной Крым, я помню слезы моей бабушки, когда она наконец-то увидела родную землю. И сейчас я испытываю огромную благодарность. Признательность за то, что мир признает это страшное преступление депортации геноцидом крымскотатарского народа. Ведь именно это признание приближает нас ко дню восстановления справедливости, — подытожила Тамила Ташева.

Что важно знать о депортации крымскотатарского народа в 1944 году

18 мая 2024 года Украина отмечала 80-ю годовщину трагедии геноцида, который осуществила советская сталинская власть против крымскотатарского народа в 1944 году.

По преступному приказу диктатора Иосифа Сталина за 2 дня более 200 тысяч крымских татар были депортированы в Центральную Азию и Урал, в тысячи километрах от домов, от родного Крыма.

Что также важно понимать, по меньшей мере 46% крымскотатарского населения погибли в пути в места ссылки и в первые годы депортации.

Решение Сталина привело к тому, что на полуострове тогда де-факто не осталось коренного населения, а захватчики подвергли его тотальной русификации, уничтожая даже малейшие упоминания о крымских татарах.

Больше по теме

Категория
Шоу-бизнес
Дата публикации
Додати до обраного
Российские оккупанты "национализировали" дом Джамалы в Крыму
Джамала
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Почему без уничтожения Крымского моста освобождение Крыма невозможно — ответ командующего ВМС
Крымский мост
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Россия восстанавливает советский склад ядерного оружия в оккупированном Крыму
Феодосия-13

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?