Сейм Польши признал депортацию 1944 года геноцидом крымскотатарского народа

12 июля Сейм Республики Польша принял Постановление, в котором указано, что депортация крымских татар из Крыма в 1944 году, осуществленная советской властью, и ее последствия были актом геноцида крымскотатарского народа.

Польские власти поддержали важное решение для осуждения преступлений против крымских татар

Этой новостью поделилась постоянная представительница президента Украины в АР Крым Тамила Ташева.

Она обращает внимание на то, что 414 депутатов польского парламента проголосовали за Постановление "Об увековечении памяти жертв геноцида крымскотатарского народа".

Кроме того указано, что в этом документе упоминаются преступления России, которые она совершает во время военной агрессии против Украины.

В мае Верховная Рада Украины обратилась к правительствам и парламентам иностранных государств, международным организациям и парламентским ассамблеям о признании ими депортации 1944 актом геноцида крымскотатарского народа. И мы видим отзыв. Мы видим результаты. Тамила Ташева Постоянная представительница президента Украины в АР Крым

Тамила Ташева также выразила благодарность всем, кто посодействовал принятию этого решения.

Фото: facebook.com/tamila.tasheva

Постоянная представительница президента Украины в АР Крым отмечает, что ее семья также пострадала от этого преступления, которое совершила советская власть.

Я и сама была рождена в депортации, я помню день, когда мы вернулись домой, в родной Крым, я помню слезы моей бабушки, когда она наконец-то увидела родную землю. И сейчас я испытываю огромную благодарность. Признательность за то, что мир признает это страшное преступление депортации геноцидом крымскотатарского народа. Ведь именно это признание приближает нас ко дню восстановления справедливости, — подытожила Тамила Ташева. Поделиться

Что важно знать о депортации крымскотатарского народа в 1944 году

18 мая 2024 года Украина отмечала 80-ю годовщину трагедии геноцида, который осуществила советская сталинская власть против крымскотатарского народа в 1944 году.

По преступному приказу диктатора Иосифа Сталина за 2 дня более 200 тысяч крымских татар были депортированы в Центральную Азию и Урал, в тысячи километрах от домов, от родного Крыма.

Что также важно понимать, по меньшей мере 46% крымскотатарского населения погибли в пути в места ссылки и в первые годы депортации.

Решение Сталина привело к тому, что на полуострове тогда де-факто не осталось коренного населения, а захватчики подвергли его тотальной русификации, уничтожая даже малейшие упоминания о крымских татарах.