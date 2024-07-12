Сейм Польщі визнав депортацію 1944-го року геноцидом кримськотатарського народу

12 липня Сейм Республіки Польща ухвалив Постанову, в якій йдеться про те, що депортація кримських татар з Криму у 1944 році, яку здійснила радянська влада, та її наслідки були актом геноциду кримськотатарського народу.

Польська влада підтримала важливе рішення для засудження злочинів проти кримських татар

Цією новиною поділилася постійна представниця президента України в АР Крим Таміла Ташева.

Вона звертає увагу на те, що 414 депутатів польського парламенту проголосували за Постанову "Про вшанування пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу".

Окрім того, наголошується, що в цьому документі згадуються злочини Росії, які вона вчиняє під час військової агресії проти України.

У травні Верховна Рада України звернулася до урядів і парламентів іноземних держав, міжнародних організацій і парламентських асамблей щодо визнання ними депортації 1944 року актом геноциду кримськотатарського народу. І ми бачимо відгук. Ми бачимо результати. Таміла Ташева Постійна представниця президента України в АР Крим

Таміла Ташева також висловила вдячність усім, хто посприяв ухваленню цього рішення.

Фото: facebook.com/tamila.tasheva

Постійна представниця президента України в АР Крим зазначає, що її родина також постраждала від цього злочину, який вчинила радянська влада.

Я і сама була народжена в депортації, я памʼятаю день, коли ми повернулися додому, до рідного Криму, я памʼятаю сльози моєї бабусі, коли вона нарешті побачила рідну землю. І зараз я відчуваю величезну вдячність. Вдячність за те, що світ визнає цей страшний злочин депортації геноцидом кримськотатарського народу. Адже саме це визнання наближує нас до дня відновлення справедливості, — підсумувала Таміла Ташева. Поширити

Що важливо знати про депортацію кримськотатарського народу в 1944 році

18 травня 2024 року Україна відзначала 80-ті роковини трагедії геноциду, який здійснила радянська сталінська влада проти кримськотатарського народу в 1944 році.

За злочинним наказом диктатора Йосипа Сталіна за 2 дні понад 200 тисяч кримських татар були депортовані до Центральної Азії та Уралу, за тисячі кілометрів від домівок, від рідного Криму.

Що також важливо розуміти, щонайменше 46% кримськотатарського населення загинуло в дорозі в місця заслання та в перші роки депортації.

Рішення Сталіна призвело до того, що на півострові тоді де-факто не залишилося корінного населення, а загарбники піддали його тотальній русифікації, знищуючи навіть найменші згадки про кримських татар.