Сейм Польщі визнав депортацію 1944-го року геноцидом кримськотатарського народу

12 липня Сейм Республіки Польща ухвалив Постанову, в якій йдеться про те, що депортація кримських татар з Криму у 1944 році, яку здійснила радянська влада, та її наслідки були актом геноциду кримськотатарського народу.
Головні тези:
- Польська влада засудила злочини проти кримських татар і підтримала важливе рішення.
- Депортація призвела до трагічних наслідків для кримськотатарського народу, і світ повинен про це знати.
- Визнання депортації геноцидом є важливим кроком до відновлення історичної справедливості.
Польська влада підтримала важливе рішення для засудження злочинів проти кримських татар
Цією новиною поділилася постійна представниця президента України в АР Крим Таміла Ташева.
Вона звертає увагу на те, що 414 депутатів польського парламенту проголосували за Постанову "Про вшанування пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу".
Окрім того, наголошується, що в цьому документі згадуються злочини Росії, які вона вчиняє під час військової агресії проти України.
Таміла Ташева також висловила вдячність усім, хто посприяв ухваленню цього рішення.
Постійна представниця президента України в АР Крим зазначає, що її родина також постраждала від цього злочину, який вчинила радянська влада.
Що важливо знати про депортацію кримськотатарського народу в 1944 році
18 травня 2024 року Україна відзначала 80-ті роковини трагедії геноциду, який здійснила радянська сталінська влада проти кримськотатарського народу в 1944 році.
За злочинним наказом диктатора Йосипа Сталіна за 2 дні понад 200 тисяч кримських татар були депортовані до Центральної Азії та Уралу, за тисячі кілометрів від домівок, від рідного Криму.
Що також важливо розуміти, щонайменше 46% кримськотатарського населення загинуло в дорозі в місця заслання та в перші роки депортації.
Рішення Сталіна призвело до того, що на півострові тоді де-факто не залишилося корінного населення, а загарбники піддали його тотальній русифікації, знищуючи навіть найменші згадки про кримських татар.
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