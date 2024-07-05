Російські окупанти "націоналізували" будинок Джамали у Криму
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Російські окупанти "націоналізували" будинок Джамали у Криму

Джамала
Джерело:  Джамала

Росіяни у Криму забрали будинок переможниці "Євробачення" 2016 року української співачки Сусани Джамаладінової (Джамали).

Головні тези:

  • Російські окупанти “націоналізували” будинок української співачки Джамали у Криму.
  • Джамала розповіла про трагічну історію депортації її родини в минулому.
  • Співачка ділиться особистою історією бабусі, яка пережила страшні часи та втрати на шляху депортації з Криму.
  • Окупанти забрали будинок, який був побудований родичами Джамали, викликавши біль та розгубленість у співачки.
  • Історія родини Джамали є символом трагічних подій минулого, які залишають глибокий слід у спогадах та творчості.

Будинок Джамали у Криму “націоналізували”

Про те, що окупанти забрали будинок, співачка написала у своєму Instagram.

Instagram Джамали

Просто у цю мить вони забирають те, чим жили мої батьки. Над чим так важко працювали та власними руками, кров’ю і потом будували. Вони забрали навіть не у мене. А у моїх батьків.

Джамала

Джамала

Співачка

Джамала уточнила, що в будинку ніхто не проживав і за ним доглядали сусіди, у яких 5 липня представники окупаційної влади забрали ключі.

Instagram Джамали

Спочатку знайшли папірець (про конфіскацію — ред.). Тижня два тому прийшли "журналісти" і стали знімати будинок. Потім позавчора прийшов хтось і сказав, що будемо все оформляти. Потім прийшли і забрали ключі у сусідів. Їм навіть не треба було нічого зламувати. А сьогодні вони прийшли і описували майно. Сьогодні можна сказати забрали будинок.

12 червня російська окупаційна влада повідомила, що в Криму повідомили про нову так звану націоналізацію майна, зокрема будинку активи експрем'єра Арсенія Яценюка і переможниці "Євробачення" 2016 року співачки Сусани Джамаладінової, а також активи "Київміськбуду".

Що відомо про історію родини Джамали

Співачка Джамала у 80-ті роковини депортації кримських татар розповіла щемливу особисту історію, яка є близькою для багатьох людей. Вона пригадала трагедію, яку пережила її родина. 

8 травня 1944. Це дуже особиста історія. Це трагедія моєї родини. Моя прабабуся часто згадувала той жахливий день.

Співачка уточнила, що її бабусю з п’ятьма маленьким дітьми на руках посадили в товарні вагони та відправили потягом до Середньої Азії.

Тоді мій прадідусь був на війні. Їхали в жахливих умовах майже два тижні. Найменша донечка, на жаль, померла в дорозі. Дівчинку навіть не дали поховати. Радянські солдати просто викинули її по дорозі.

Джамала наголосила, що на початку великої війни вона як мати ще більше зрозуміла свою прабабусю та усвідомила весь жах того дня.

Ця історія залишила глибокий слід на моєму житті та творчості. Її я буду пам’ятати завжди та розкажу своїм дітям. Коли ми знаємо свою історію — ми знаємо себе.

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