Російські окупанти "націоналізували" будинок Джамали у Криму

Росіяни у Криму забрали будинок переможниці "Євробачення" 2016 року української співачки Сусани Джамаладінової (Джамали).
Головні тези:
- Російські окупанти “націоналізували” будинок української співачки Джамали у Криму.
- Джамала розповіла про трагічну історію депортації її родини в минулому.
- Співачка ділиться особистою історією бабусі, яка пережила страшні часи та втрати на шляху депортації з Криму.
- Окупанти забрали будинок, який був побудований родичами Джамали, викликавши біль та розгубленість у співачки.
- Історія родини Джамали є символом трагічних подій минулого, які залишають глибокий слід у спогадах та творчості.
Будинок Джамали у Криму “націоналізували”
Про те, що окупанти забрали будинок, співачка написала у своєму Instagram.
Джамала уточнила, що в будинку ніхто не проживав і за ним доглядали сусіди, у яких 5 липня представники окупаційної влади забрали ключі.
12 червня російська окупаційна влада повідомила, що в Криму повідомили про нову так звану націоналізацію майна, зокрема будинку активи експрем'єра Арсенія Яценюка і переможниці "Євробачення" 2016 року співачки Сусани Джамаладінової, а також активи "Київміськбуду".
Що відомо про історію родини Джамали
Співачка Джамала у 80-ті роковини депортації кримських татар розповіла щемливу особисту історію, яка є близькою для багатьох людей. Вона пригадала трагедію, яку пережила її родина.
8 травня 1944. Це дуже особиста історія. Це трагедія моєї родини. Моя прабабуся часто згадувала той жахливий день.
Співачка уточнила, що її бабусю з п’ятьма маленьким дітьми на руках посадили в товарні вагони та відправили потягом до Середньої Азії.
Джамала наголосила, що на початку великої війни вона як мати ще більше зрозуміла свою прабабусю та усвідомила весь жах того дня.
Ця історія залишила глибокий слід на моєму житті та творчості. Її я буду пам’ятати завжди та розкажу своїм дітям. Коли ми знаємо свою історію — ми знаємо себе.
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