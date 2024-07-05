Российские оккупанты "национализировали" дом Джамалы в Крыму

Дом Джамалы в Крыму "национализировали"

О том, что оккупанты забрали дом, певица написала в своем Instagram.

Instagram Джамали

Просто в этот момент они забрали то, чем жили мои родители. Над чем так тяжело работали и собственными руками, кровью и потом, строили. Они забрали даже не у меня. А у моих родителей. Джамала Певица

Джамала уточнила, что в доме никто не проживал и за ним ухаживали соседи, у которых 5 июля представители оккупационных властей забрали ключи.

Instagram Джамали

Сначала нашли бумажку (о конфискации — ред.). Недели две назад пришли "журналисты" и стали снимать здание. Потом позавчера кто-то пришел и сказал, что будем все оформлять. Затем пришли и забрали ключи у соседей. Им даже не нужно было ничего взламывать. А сегодня они пришли и описывали имущество. Сегодня можно сказать забрали дом. Поделиться

12 июня российские оккупационные власти сообщили, что в Крыму сообщили о новой так называемой национализации имущества, в том числе дома активы экс-премьера Арсения Яценюка и победительницы "Евровидения" 2016 года певицы Сусаны Джамаладиновой, а также активы "Киевгорстроя".

Что известно об истории семьи Джамалы

Певица Джамала в 80-ю годовщину депортации крымских татар рассказала щемящую личную историю, которая близка для многих людей. Она вспомнила о трагедии, которую пережила ее семья.

8 мая 1944 года. Это очень личная история. Это трагедия моей семьи. Моя прабабушка часто вспоминала тот ужасный день.

Певица уточнила, что ее бабушку с пятью маленькими детьми на руках посадили в товарные вагоны и отправили поездом в Среднюю Азию.

Тогда мой прадед был на войне. Ехали в ужасающих условиях почти две недели. Самая маленькая дочь, к сожалению, умерла в дороге. Девочку даже не дали похоронить. Советские солдаты просто выбросили его по дороге. Поделиться

Джамала подчеркнула, что в начале великой войны она как мать еще больше поняла свою прабабушку и осознала весь ужас того дня.