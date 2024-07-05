Российские оккупанты "национализировали" дом Джамалы в Крыму

Россияне в Крыму забрали дом победительницы "Евровидения" в 2016 году, украинской певицы Сусаны Джамаладиновой (Джамалы).
Главные тезисы
- Оккупанты “национализировали” дом победительницы Евровидения-2016, певицы Джамалы, в Крыму.
- История семьи Джамалы является символом трагических событий прошлого, оставляющих глубокий след в воспоминаниях и творчестве.
- Певица поделилась рассказом о депортации своей семьи в прошлом.
- История украинской певицы Джамалы стала частью общей картины нарушений прав человека в Крыму.
Дом Джамалы в Крыму "национализировали"
О том, что оккупанты забрали дом, певица написала в своем Instagram.
Джамала уточнила, что в доме никто не проживал и за ним ухаживали соседи, у которых 5 июля представители оккупационных властей забрали ключи.
12 июня российские оккупационные власти сообщили, что в Крыму сообщили о новой так называемой национализации имущества, в том числе дома активы экс-премьера Арсения Яценюка и победительницы "Евровидения" 2016 года певицы Сусаны Джамаладиновой, а также активы "Киевгорстроя".
Что известно об истории семьи Джамалы
Певица Джамала в 80-ю годовщину депортации крымских татар рассказала щемящую личную историю, которая близка для многих людей. Она вспомнила о трагедии, которую пережила ее семья.
8 мая 1944 года. Это очень личная история. Это трагедия моей семьи. Моя прабабушка часто вспоминала тот ужасный день.
Певица уточнила, что ее бабушку с пятью маленькими детьми на руках посадили в товарные вагоны и отправили поездом в Среднюю Азию.
Джамала подчеркнула, что в начале великой войны она как мать еще больше поняла свою прабабушку и осознала весь ужас того дня.
Эта история оставила глубокий след в моей жизни и творчестве. Ее буду помнить всегда и расскажу своим детям. Когда мы знаем свою историю, мы знаем себя.
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