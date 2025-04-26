Експерти зафіксували збій у роботі засекреченого супутника РФ — чи загрожує це Землі

Секретний російський супутник "Космос-2553", який, на думку американських офіційних осіб, пов'язаний із програмою створення ядерної протисупутникової зброї, судячи з усього, почав неконтрольовано обертатися, що може свідчити про його вихід із ладу.
Головні тези:
- Супутник, запущений Росією за кілька тижнів до повномасштабного вторгнення в Україну 2022 року, за останній рік кілька разів виявляв ознаки некоректного обертання.
- Минулого року він став об'єктом американських звинувачень у тому, що Росія протягом багатьох років розробляє ядерну зброю у космосі.
Експерти зафіксували збій у роботі засекреченого супутника РФ
Супутник, запущений Росією за кілька тижнів до повномасштабного вторгнення в Україну 2022 року, за останній рік кілька разів виявляв ознаки некоректного обертання, згідно з даними доплерівського радара компанії LeoLabs та оптичними спостереженнями Slingshot Aerospace.
"Космос-2553" служить радіолокаційним супутником для російської розвідки, а також платформою для випробувань в умовах радіації.
Минулого року він став об'єктом американських звинувачень у тому, що Росія протягом багатьох років розробляє ядерну зброю, здатну знищувати цілі супутникові мережі, як-от велика інтернет-система Starlink від SpaceX тощо.
За оцінками американських офіційних осіб, супутник "Космос-2553" сам по собі не є зброєю, але призначений для сприяння розробці ядерного протисупутникового озброєння. Хоча Росія, зі свого боку, заперечує створення подібної зброї і заявляє, що супутник використовується в дослідницьких цілях.
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