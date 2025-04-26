Експерти зафіксували збій у роботі засекреченого супутника РФ — чи загрожує це Землі

Секретний російський супутник "Космос-2553", який, на думку американських офіційних осіб, пов'язаний із програмою створення ядерної протисупутникової зброї, судячи з усього, почав неконтрольовано обертатися, що може свідчити про його вихід із ладу.

Експерти зафіксували збій у роботі засекреченого супутника РФ

Супутник, запущений Росією за кілька тижнів до повномасштабного вторгнення в Україну 2022 року, за останній рік кілька разів виявляв ознаки некоректного обертання, згідно з даними доплерівського радара компанії LeoLabs та оптичними спостереженнями Slingshot Aerospace.

Це спостереження з високою ймовірністю свідчить про те, що супутник більше не функціонує, - ідеться в щорічній доповіді Центру стратегічних і міжнародних досліджень (CSIS) про космічні загрози. Поширити

"Космос-2553" служить радіолокаційним супутником для російської розвідки, а також платформою для випробувань в умовах радіації.

Минулого року він став об'єктом американських звинувачень у тому, що Росія протягом багатьох років розробляє ядерну зброю, здатну знищувати цілі супутникові мережі, як-от велика інтернет-система Starlink від SpaceX тощо.

За оцінками американських офіційних осіб, супутник "Космос-2553" сам по собі не є зброєю, але призначений для сприяння розробці ядерного протисупутникового озброєння. Хоча Росія, зі свого боку, заперечує створення подібної зброї і заявляє, що супутник використовується в дослідницьких цілях.