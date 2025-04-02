Критична маса. Космічне сміття на орбіті Землі загрожує супутникам

За підрахунками науковців, на орбіті Землі розташовано понад 130 мільйонів уламків космічного сміття, які становить критичну загрозу для пристроїв, що працюють у космосі.
Головні тези:
- Понад 130 мільйонів уламків космічного сміття на орбіті Землі становлять критичну загрозу для супутників та пристроїв у космосі.
- Зіткнення супутників з космічним сміттям може призвести до руйнування та порушення роботи важливих служб, таких як GPS та моніторинг стихійних лих.
- Збільшення комерційних космічних запусків спричиняє зростання кількості космічного сміття на орбіті Землі.
Космічне сміття на орбіті Землі загрожує супутникам
У Європейському космічному агентстві (ESA) опублікували щорічний звіт щодо стану космічного довкілля.
Хоча щодня щонайменше три неушкоджені супутники або корпуси ракет повертаються в атмосферу Землі, фахівці заявляють про збільшення кількості сміття навколо планети. Наявна ситуація погіршується, зокрема через збільшення комерційних космічних запусків.
Ми залежимо від супутників як джерела інформації для нашого повсякденного життя: від навігації до телекомунікацій і послуг, до спостереження за Землею, зокрема у сфері безпеки та оборони, — сказав генеральний директор ESA Йозеф Ашбахер.
Через засилля космічного сміття супутники на орбіті Землі вимушені здійснювати регулярні маневри, аби уникнути зіткнень з уламками. На ці кроки доводиться йти навіть за найменшої загрози, адже дрібні шматочки сміття з діаметром у міліметр можуть серйозно пошкодити пристрої навколо нашої планети.
Наразі на орбіті Землі перебуває щонайменше мільйон великих уламків, кожне зіткнення з якими може призвести до феномена ланцюгової реакції — ефекту Кесслера.
Під час щорічної конференції щодо космічного сміття ESA закликало до швидких дій, аби очистити простір космосу навколо Землі, де кількість уламків "швидко зростає".
Деякі з орбіт стають переповненими дедалі більшою кількістю смертоносних, швидко рухомих уламків колишніх супутників і ракет, які загрожують нашому майбутньому в космосі.
У ESA прогнозують, що кількість зіткнень космічних пристроїв зі сміттям може збільшитися в майбутньому.
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