Критична маса. Космічне сміття на орбіті Землі загрожує супутникам

За підрахунками науковців, на орбіті Землі розташовано понад 130 мільйонів уламків космічного сміття, які становить критичну загрозу для пристроїв, що працюють у космосі.

Космічне сміття на орбіті Землі загрожує супутникам

У Європейському космічному агентстві (ESA) опублікували щорічний звіт щодо стану космічного довкілля.

В ESA підрахували, що щороку один супутник зазнає руйнування через зіткнення з космічним сміттям. Фахівці організації попереджають, що такі випадки можуть серйозно порушити роботу життєво важливих служб, як-от GPS і моніторингу стихійних лих. Поширити

Хоча щодня щонайменше три неушкоджені супутники або корпуси ракет повертаються в атмосферу Землі, фахівці заявляють про збільшення кількості сміття навколо планети. Наявна ситуація погіршується, зокрема через збільшення комерційних космічних запусків.

Ми залежимо від супутників як джерела інформації для нашого повсякденного життя: від навігації до телекомунікацій і послуг, до спостереження за Землею, зокрема у сфері безпеки та оборони, — сказав генеральний директор ESA Йозеф Ашбахер.

Через засилля космічного сміття супутники на орбіті Землі вимушені здійснювати регулярні маневри, аби уникнути зіткнень з уламками. На ці кроки доводиться йти навіть за найменшої загрози, адже дрібні шматочки сміття з діаметром у міліметр можуть серйозно пошкодити пристрої навколо нашої планети.

При цьому уламок розміром один сантиметр має силу, яку можна порівняти з енергією ручної гранати, пояснив провідний інженер відділу чистого космосу ESA Тіаго Соарес. Поширити

Наразі на орбіті Землі перебуває щонайменше мільйон великих уламків, кожне зіткнення з якими може призвести до феномена ланцюгової реакції — ефекту Кесслера.

Під час щорічної конференції щодо космічного сміття ESA закликало до швидких дій, аби очистити простір космосу навколо Землі, де кількість уламків "швидко зростає".

Деякі з орбіт стають переповненими дедалі більшою кількістю смертоносних, швидко рухомих уламків колишніх супутників і ракет, які загрожують нашому майбутньому в космосі.

У ESA прогнозують, що кількість зіткнень космічних пристроїв зі сміттям може збільшитися в майбутньому.