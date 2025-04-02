Критическая масса. Космический мусор на орбите Земли грозит спутникам
Категория
Наука и медицина
Дата публикации

Критическая масса. Космический мусор на орбите Земли грозит спутникам

Земля
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Источник:  DW

По подсчетам ученых, на орбите Земли расположено более 130 миллионов обломков космического мусора, которые представляют критическую угрозу для устройств, работающих в космосе.

Главные тезисы

  • Более 130 миллионов обломков космического мусора на орбите Земли создают серьезную угрозу для спутников и устройств в космосе.
  • Столкновения спутников с космическим мусором могут привести к разрушению и нарушению работы важных служб, таких как GPS и мониторинг стихийных бедствий.
  • Увеличение коммерческих космических запусков способствует росту количества космического мусора на орбите Земли.

Космический мусор на орбите Земли грозит спутникам

В Европейском космическом агентстве (ESA) опубликовали ежегодный отчет по состоянию космической среды.

В ESA подсчитали, что ежегодно один спутник испытывает разрушение из-за столкновения с космическим мусором. Специалисты организации предупреждают, что такие случаи могут серьезно нарушить работу жизненно важных служб, таких как GPS и мониторинг стихийных бедствий.

Хотя ежедневно по меньшей мере три невредимых спутника или корпуса ракет возвращаются в атмосферу Земли, специалисты заявляют об увеличении количества мусора вокруг планеты. Сложившаяся ситуация ухудшается, в частности из-за увеличения коммерческих космических запусков.

Мы зависим от спутников как источника информации для нашей повседневной жизни: от навигации до телекоммуникаций и услуг, до наблюдения за Землей, в частности в сфере безопасности и обороны, — сказал генеральный директор ESA Йозеф Ашбахер.

Из-за засилья космического мусора спутники на орбите Земли вынуждены совершать регулярные маневры, чтобы избежать столкновений с обломками. На эти шаги приходится идти даже при малейшей угрозе, ведь мелкие кусочки мусора диаметром в миллиметр могут серьезно повредить устройства вокруг нашей планеты.

При этом обломок размером один сантиметр имеет силу, сравнимую с энергией ручной гранаты, пояснил ведущий инженер отдела чистого космоса ESA Тиаго Соарес.

В настоящее время на орбите Земли находится не менее миллиона больших обломков, каждое столкновение с которыми может привести к феномену цепной реакции — эффекту Кесслера.

Во время ежегодной конференции по космическому мусору ESA призвало к быстрым действиям, чтобы очистить пространство космоса вокруг Земли, где количество обломков "быстро растет".

Некоторые из орбит становятся переполненными все большим количеством смертоносных, быстро движущихся обломков бывших спутников и ракет, угрожающих нашему будущему в космосе.

В ESA прогнозируют, что количество столкновений космических мусорных устройств может увеличиться в будущем.

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