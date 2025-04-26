Эксперты зафиксировали сбой в работе засекреченного спутника РФ — угрожает ли это Земле
Категория
Наука и медицина
Дата публикации

Эксперты зафиксировали сбой в работе засекреченного спутника РФ — угрожает ли это Земле

Спутник
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Источник:  Reuters

Секретный российский спутник "Космос-2553", который, по мнению американских официальных лиц, связан с программой создания ядерного противоспутникового оружия, по всей видимости, начал неконтролируемо вращаться, что может свидетельствовать о его выходе из строя.

Главные тезисы

  • Спутник, запущенный Россией за несколько недель до полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году, за последний год несколько раз выявлял признаки некорректного обращения.
  • В прошлом году он стал объектом американских обвинений в том, что Россия много лет разрабатывает ядерное оружие в космосе.

Эксперты зафиксировали сбой в работе засекреченного спутника РФ

Спутник, запущенный Россией за несколько недель до полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году, за последний год несколько раз выявлял признаки некорректного вращения, согласно данным доплеровского радара компании LeoLabs и оптическим наблюдениям Slingshot Aerospace.

Это наблюдение с высокой вероятностью свидетельствует о том, что спутник больше не функционирует, говорится в ежегодном докладе Центра стратегических и международных исследований (CSIS) о космических угрозах.

Космос-2553 служит радиолокационным спутником для российской разведки, а также платформой для испытаний в условиях радиации.

В прошлом году он стал объектом американских обвинений в том, что Россия в течение многих лет разрабатывает ядерное оружие, способное уничтожать целые спутниковые сети, такие как крупная интернет-система Starlink от SpaceX и т.д.

По оценкам американских официальных лиц, спутник "Космос-2553" сам по себе не оружие, но предназначен для содействия разработке ядерного противоспутникового вооружения. Хотя Россия со своей стороны отрицает создание подобного оружия и заявляет, что спутник используется в исследовательских целях.

"Космос-2553" находится на сравнительно изолированной орбите примерно в 2000 км над Землей, в области с высоким уровнем космической радиации, которую обычно избегают спутники связи и наблюдения Земли.

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