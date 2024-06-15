Експерти зафіксували зміну тактику армії РФ біля Часового Яру

Росіяни більше не проводять піхотних "м'ясних штурмів" в районі Часового Яру, а діють невеликими групами піхоти за підтримки механізованої техніки, в тім числі і неспеціалізованої – зокрема, час від часу проводять штурми на мотоциклах.

В районі Часового Яру росіяни відмовилися від «м’ясних штурмів»

Про це Американський Інститут вивчення війни ISW повідомив у черговому своєму звіті, посилаючись на командира українського підрозділу, який діяв на цій ділянці фронту.

Той також повідомив, що російські війська активізували використання безпілотників у цьому районі. А ще офіцер розповів, що російські сили наступають на південний схід від Часового Яру в районі Кліщіївки та Андріївки, щоб обійти українські сили з півдня та атакувати український тил.

Наразі зміна тактики особливих здобутків агресору не дає.

ISW каже, що 14 червня російські війська продовжували наступ у районі Часового Яру, однак підтверджених змін лінії фронту тут не було. Хоча один із російських війскових оглядачів й повідомляв, що росіяни закріпилися в західній частині Нового мікрорайону на сході Часового Яру і що частини російської 98-ї дивізії ВДВ захопили кілька багатоповерхових будинків у цьому районі.

Що відомо про ситуацію в районі Часового Яру

Розвідка Британії зазначає, що скоріш за все, російські окупанти також захопили Іванівське на південний схід від Часового Яру.

Наразі бої ведуться вже на території міста, однак українські військові чинять шалений опір підрозділам злочинної армії РФ.

Аналітики британської розвідки підкреслюють, що, ймовірно, російські окупанти все ще перебувають на на східній стороні каналу, який проходить через місто і перешкоджає їхньому подальшому просуванню.

Для наступу російські окупанти використовують піхотні групи і зазначають численних втрат.

Крім того, повідомляється про артилерійські удари по місту із застосуванням термобаричних боєприпасів.

Часів Яр, ймовірно, становить цінність для Росії через своє стратегічне становище на плато, а також через його історичне використання як логістичний вузол для ЗСУ, — пояснюють в Міноборони Британії. Поширити

Оновлена 11 червня карта аналітичного проекту DeepState показувала, що російські війська захопили село Іванівське.