У ЗСУ спростували інформацію про прорив оборони армією РФ у Часовому Яру
Категорія
Україна
Дата публікації

У ЗСУ спростували інформацію про прорив оборони армією РФ у Часовому Яру

Військовий ЗСУ
Джерело:  ЛІГА.net

За словами речника ОСУВ “Хортиця” Назара Волошина, окупаційна армія РФ не перетнула ключову лінію оборони українських військових у Часовому Яру на Донеччині.

Головні тези:

  • Українські військові спростували інформацію про прорив оборони армією РФ у Часовому Яру на Донеччині.
  • Окупаційна армія РФ не перетнула ключову лінію оборони в районі Часового Яру, зафіксовано лише активні рухи східніше від неї.
  • Бойові дії тривають в інших районах, де українські війська вже 47 разів вступали у бій із окупантами, відбито кілька атак та тривають оборонні дії.
  • З початку доби дії армії РФ зафіксовано в різних районах Донбасу, зокрема поблизу Куп'янська, Лимана, Серебрянського лісництва та інших.
  • Усі спроби наступу окупаційної армії РФ були відбиті, вторгнення не вдалося. Українські війська активно відстоюють свої позиції на фронті.

Що відбувається в районі Часового Яру

Зазначається, що у мережі було оприлюднено відео руху російських окупантів через зруйновані будівлі у Часовому Яру.

Волошин підкреслив, що відео зняте у мікрорайоні Канал, на схід від каналу Сіверський Донець — Донбас, де розташована ключова лінія оборони українських військових.

Окупанти не перетинали головної лінії оборони, проте активно просуваються на схід від нього у цьому мікрорайоні, — підкреслив речник ОСУВ “Хортиця”.

За твердженнями російських пропагандистських інформресурсів та воєнних блогерів, підрозділи окупаційної армії РФ нібито просунулися на 500 метрів у мікрорайоні.

Також поширювались заяви про нібито бої в районі Новий.

Волошин зазначив, що російські окупанти намагаються штурмувати ці райони, а також проводять атаки у напрямку Іванівського, Кліщіївки, Андріївки — на південний захід від Часового Яру.

Він додав, що під час штурмів армія РФ застосовує не лише піхотні підрозділи, а й танки та броньовані машини. 

Російська армія активізувала свої зусилля, однак успіхів не мала. Ворог активно проводить артилерійський вплив, авіаційні удари та застосовує дрони на околицях Часового Яру, — зазначив речник ОСУВ “Хортиця”.

Що кажуть у Генштабі щодо ситуації на фронті

За інформацією Генштабу, від початку доби українські військові вже 47 разів вступали у бій із підрозділами окупаційної армії РФ.

Зокрема, в районі Куп’янська зафіксовано 7 ворожих атак. Бойові дії тривають в районах Степової Новоселівки, Піщаного та Берестового.

У напрямку Лимана російські окупанти також 7 разів намагались проводити атаки поблизу Торського, Тернів, Греківки та Невського. Наразі ще один бій триває в районі Серебрянського лісництва.

В районі Сіверська ворог намагався покращити тактичне положення і вибити українських військових з позицій поблизу Спірного, Івано-Дар’ївки та Верхньокам’янського.

У цих районах відбито 1 ворожу атаку і триває відбиття ще двох.

Від початку доби в районі Покровська російські окупанти 15 разів атакували поблизу Новоолександрівки, Євгенівки, Сокола, Новопокровського, Карлівки та Яснобродівки.

Вже відбито 6 ворожих атак. Ще тривають 9 боїв.

В районі Курахового відбито 9 спроб наступу окупаційної армії РФ поблизу Парасковіївки, Красногорівки, Георгіївки та Костянтинівки. Наразі триває ще один бій.

На решті напрямків ситуація змін не зазнала.

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