У ЗСУ спростували інформацію про прорив оборони армією РФ у Часовому Яру

За словами речника ОСУВ “Хортиця” Назара Волошина, окупаційна армія РФ не перетнула ключову лінію оборони українських військових у Часовому Яру на Донеччині.
Головні тези:
- Українські військові спростували інформацію про прорив оборони армією РФ у Часовому Яру на Донеччині.
- Окупаційна армія РФ не перетнула ключову лінію оборони в районі Часового Яру, зафіксовано лише активні рухи східніше від неї.
- Бойові дії тривають в інших районах, де українські війська вже 47 разів вступали у бій із окупантами, відбито кілька атак та тривають оборонні дії.
- З початку доби дії армії РФ зафіксовано в різних районах Донбасу, зокрема поблизу Куп'янська, Лимана, Серебрянського лісництва та інших.
- Усі спроби наступу окупаційної армії РФ були відбиті, вторгнення не вдалося. Українські війська активно відстоюють свої позиції на фронті.
Що відбувається в районі Часового Яру
Зазначається, що у мережі було оприлюднено відео руху російських окупантів через зруйновані будівлі у Часовому Яру.
Волошин підкреслив, що відео зняте у мікрорайоні Канал, на схід від каналу Сіверський Донець — Донбас, де розташована ключова лінія оборони українських військових.
За твердженнями російських пропагандистських інформресурсів та воєнних блогерів, підрозділи окупаційної армії РФ нібито просунулися на 500 метрів у мікрорайоні.
Також поширювались заяви про нібито бої в районі Новий.
Волошин зазначив, що російські окупанти намагаються штурмувати ці райони, а також проводять атаки у напрямку Іванівського, Кліщіївки, Андріївки — на південний захід від Часового Яру.
Він додав, що під час штурмів армія РФ застосовує не лише піхотні підрозділи, а й танки та броньовані машини.
Що кажуть у Генштабі щодо ситуації на фронті
За інформацією Генштабу, від початку доби українські військові вже 47 разів вступали у бій із підрозділами окупаційної армії РФ.
Зокрема, в районі Куп’янська зафіксовано 7 ворожих атак. Бойові дії тривають в районах Степової Новоселівки, Піщаного та Берестового.
У напрямку Лимана російські окупанти також 7 разів намагались проводити атаки поблизу Торського, Тернів, Греківки та Невського. Наразі ще один бій триває в районі Серебрянського лісництва.
В районі Сіверська ворог намагався покращити тактичне положення і вибити українських військових з позицій поблизу Спірного, Івано-Дар’ївки та Верхньокам’янського.
У цих районах відбито 1 ворожу атаку і триває відбиття ще двох.
Від початку доби в районі Покровська російські окупанти 15 разів атакували поблизу Новоолександрівки, Євгенівки, Сокола, Новопокровського, Карлівки та Яснобродівки.
Вже відбито 6 ворожих атак. Ще тривають 9 боїв.
В районі Курахового відбито 9 спроб наступу окупаційної армії РФ поблизу Парасковіївки, Красногорівки, Георгіївки та Костянтинівки. Наразі триває ще один бій.
На решті напрямків ситуація змін не зазнала.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-