По словам спикера ОСГВ "Хортица" Назара Волошина, оккупационная армия РФ не пересекла ключевую линию обороны украинских военных в Часовом Яру Донецкой области.
Главные тезисы
- Украинские военные опровергли информацию о прорыве обороны армией РФ в Часовом Яру Донецкой области.
- Оккупационная армия РФ не пересекла ключевую линию обороны в районе Часового Яра, наблюдаются лишь активные движения восточнее нее.
- Боевые действия продолжаются в разных районах Донбасса, где украинские войска неоднократно отражали атаки оккупантов.
- Российская армия активизировала свои усилия, предпринимая попытки наступления, однако войска Украины уверенно отражают атаки.
- Генштаб Украины сообщает о множестве стычек с подразделениями оккупационной армии РФ в разных районах, где наблюдаются активные боевые действия.
Что происходит в районе Часового Яра
Отмечается, что в сети было обнародовано видео движения российских окупантов из-за разрушенных зданий в Часовом Яру.
Волошин подчеркнул, что видео снято в микрорайоне Канал, к востоку от канала Северский Донец - Донбасс, где расположена ключевая линия обороны украинских военных.
По утверждениям российских пропагандистских информресурсов и военных блогеров, подразделения оккупационной армии РФ якобы продвинулись на 500 метров в микрорайоне.
Также распространялись заявления о якобы боях в районе Новый.
Волошин отметил, что российские оккупанты пытаются штурмовать эти районы, а также проводят атаки в направлении Ивановского, Клещиевки, Андреевки - юго-западнее Часового Яра.
Он добавил, что во время штурмов армия РФ применяет не только пехотные подразделения, но и танки и бронированные машины.
Что говорят в Генштабе по поводу ситуации на фронте
По информации Генштаба, с начала суток украинские военные уже 47 раз вступали в бой с подразделениями оккупационной армии РФ.
В частности, в районе Купянска зафиксировано 7 вражеских атак. Боевые действия продолжаются в районах Степной Новоселовки, Песчаного и Берестового.
В направлении Лимана российские оккупанты также 7 раз пытались проводить атаки вблизи Торского, Тернов, Грековки и Невского. Еще один бой продолжается в районе Серебрянского лесничества.
В районе Северска враг пытался улучшить тактическое положение и выбить украинских военных с позиций вблизи Спирного, Ивано-Дарьевки и Верхнекаменского.
В этих районах отражена 1 вражеская атака и продолжается отражение еще двух.
С начала суток в районе Покровска российские оккупанты 15 раз атаковали вблизи Новоалександровки, Евгеньевки, Сокола, Новопокровского, Карловки и Яснобродовки.
Уже отражены 6 вражеских атак. Еще продолжаются 9 боев.
В районе Курахово отражены 9 попыток наступления оккупационной армии РФ вблизи Парасковеевки, Красногоровки, Георгиевки и Константиновки. В настоящее время продолжается еще один бой.
По остальным направлениям ситуация изменений не претерпела.
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