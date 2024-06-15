Эксперты зафиксировали изменение тактики армии РФ у Часового Яра

Россияне больше не проводят пехотных "мясных штурмов" в районе Часового Яра, а действуют небольшими группами пехоты при поддержке механизированной техники, в том числе и неспециализированной – в частности, иногда проводят штурмы на мотоциклах.

В районе Часового Яра россияне отказались от «мясных штурмов»

Об этом Американский Институт изучения войны ISW сообщил в очередном своем отчете, ссылаясь на командира украинского подразделения, действовавшего на этом участке фронта.

Он также сообщил, что российские войска активизировали использование беспилотников в этом районе. А еще офицер рассказал, что российские силы наступают юго-восточнее Часового Яра в районе Клищиевки и Андреевки, чтобы обойти украинские силы с юга и атаковать украинский тыл.

Теперь изменение тактики особых достижений агрессору не дает.

ISW говорит, что 14 июня российские войска продолжали наступление в районе Часового Яра, однако, подтвержденных изменений линии фронта здесь не было. Хотя один из российских военных обозревателей и сообщал, что россияне закрепились в западной части Нового микрорайона на востоке Часового Яра и что части российской 98-й дивизии ВДВ захватили несколько многоэтажных домов в этом районе.

Что известно о ситуации в районе Часового Яра

Разведка Британии отмечает, что, скорее всего, российские оккупанты также захватили Ивановское юго-восточнее Часового Яра.

Пока бои ведутся уже на территории города, однако украинские военные сопротивляются подразделениям преступной армии РФ.

Аналитики британской разведки подчеркивают, что, вероятно, российские оккупанты все еще находятся на восточной стороне канала, который проходит через город и препятствует их дальнейшему продвижению.

Для наступления российские оккупанты используют пехотные группы и отмечают многочисленные потери.

Кроме того, сообщается об артиллерийских ударах по городу с применением термобарических боеприпасов.

Часов Яр, вероятно, составляет ценность для России из-за своего стратегического положения на плато, а также из-за его исторического использования в качестве логистического узла для ВСУ, — объясняют в Минобороны Британии. Поделиться

Обновленная 11 июня карта аналитического проекта DeepState показывала, что российские войска захватили деревню Ивановскую.