Спикер ОСУВ "Хортица" раскрыл детали ситуации в районе Часового Яра
Категория
Украина
Дата публикации

Спикер ОСУВ "Хортица" раскрыл детали ситуации в районе Часового Яра

Военный ВСУ
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Источник:  Телемарафон "Єдині новини"

По словам спикера ОСУВ "Хортица" Назара Волошина, оккупационная армия РФ не прекращает штурмов в районе Часового Яра в Донецкой области.

Главные тезисы

  • Оккупационная армия РФ продолжает штурмовать район Часового Яра в Донецкой области, стремясь захватить господствующие высоты.
  • В районе Часового Яра происходят активные боевые столкновения, при этом вражеская авиация совершила 7 авиаударов.
  • Генштаб сообщил о 54 боях украинских военных с оккупантами, в том числе в районах Покровска и Харьковщины.
  • ВСУ успешно отразили 3 атаки российских оккупантов в районах Выемки и Раздоловки, продолжая отражать атаки в других направлениях.
  • Наибольшее количество вражеских атак сосредоточено в районе Покровска, где оккупанты совершили уже 15 атак в сутки.

Что происходит в районе Часового Яра

Это одно из наиболее активных направлений — Часов Яр. Там враг не оставляет попыток, всячески пытается занять эти господствующие высоты, на которых находится Часов Яр. Активные боевые столкновения продолжаются на направлении, враг пытается оккупировать Клищиевку и Андреевку, чтобы отбросить наших защитников на канал Северский Донец-Донбасс. Ну и основные штурмы и обстрелы проводится поближе к Ивановскому, — отметил Волошин.

По его словам, российские оккупанты задействуют большое количество сил и средств в попытках штурмовать и захватить город.

Однако пока враг не имеет успехов в продвижении в этом районе.

За прошедшие сутки было зафиксировано более 1100 минометных и артиллерийских обстрелов на том направлении, именно на район Часового Яра пришлось 310 обстрелов из разных видов вооружения. Большинство из них приходится на южную часть города. В общей сложности, вражеская авиация нанесла 7 авиаударов, сбросив 4 КАБа. Враг также провел четыре штурма, около 70 окупантов было уничтожено, еще 130 получили ранения. Один русский воин был взят в плен, — подчеркнул спикер ОСУВ "Хортица".

Что говорят в Генштабе по поводу ситуации на фронте

По информации Генштаба, с начала суток украинские военные 54 раза вступали в бой с оккупационной армией РФ.

Наибольшую активность враг проявляет в районе Покровска Донецкой области и Харьковщины.

Отражены 2 атаки захватчиков в сторону села Липцы. В настоящее время продолжаются три боестолкновения в районе Волчанска.

С начала суток российские оккупанты совершили 7 атак в районе Купянска, вблизи населенных пунктов Синьковка, Степная Новоселовка, Стельмаховка, Чернещина и Дружелюбовка.

В настоящее время боевые действия продолжаются вблизи Чернещины и Дружелюбовки.

Российские оккупанты также предпринимают попытки штурмов оборонных позиций ВСУ в районах населенных пунктов Верхнекаменское, Выемка и Раздолевка.

В этих районах с начала суток враг совершил 5 атак. ВСУ успешно отбили 3 атаки российских оккупантов и отбивают две в направлении Раздолевки.

Также зафиксировано 7 вражеских атак возле Ивановского, Клищиевки и Андреевки, отбитых украинскими военными.

Сейчас продолжаются боевые действия у Белой Горы.

Наибольшее количество вражеских наступательных попыток с начала суток зафиксировано в Покровском районе.

Российские оккупанты уже прибегли к 15 атакующим попыткам. В настоящее время продолжаются 7 боев вблизи Новоалександровки, Евгеньевки, Новопокровского и Сокола.

При поддержке российской авиации, идут три боевых столкновения в направлении Урожайного. Еще одна атака там уже отбита.

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Категория
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