По словам спикера ОСУВ "Хортица" Назара Волошина, оккупационная армия РФ не прекращает штурмов в районе Часового Яра в Донецкой области.
Главные тезисы
- Оккупационная армия РФ продолжает штурмовать район Часового Яра в Донецкой области, стремясь захватить господствующие высоты.
- В районе Часового Яра происходят активные боевые столкновения, при этом вражеская авиация совершила 7 авиаударов.
- Генштаб сообщил о 54 боях украинских военных с оккупантами, в том числе в районах Покровска и Харьковщины.
- ВСУ успешно отразили 3 атаки российских оккупантов в районах Выемки и Раздоловки, продолжая отражать атаки в других направлениях.
- Наибольшее количество вражеских атак сосредоточено в районе Покровска, где оккупанты совершили уже 15 атак в сутки.
Что происходит в районе Часового Яра
По его словам, российские оккупанты задействуют большое количество сил и средств в попытках штурмовать и захватить город.
Однако пока враг не имеет успехов в продвижении в этом районе.
Что говорят в Генштабе по поводу ситуации на фронте
По информации Генштаба, с начала суток украинские военные 54 раза вступали в бой с оккупационной армией РФ.
Наибольшую активность враг проявляет в районе Покровска Донецкой области и Харьковщины.
Отражены 2 атаки захватчиков в сторону села Липцы. В настоящее время продолжаются три боестолкновения в районе Волчанска.
С начала суток российские оккупанты совершили 7 атак в районе Купянска, вблизи населенных пунктов Синьковка, Степная Новоселовка, Стельмаховка, Чернещина и Дружелюбовка.
В настоящее время боевые действия продолжаются вблизи Чернещины и Дружелюбовки.
Российские оккупанты также предпринимают попытки штурмов оборонных позиций ВСУ в районах населенных пунктов Верхнекаменское, Выемка и Раздолевка.
В этих районах с начала суток враг совершил 5 атак. ВСУ успешно отбили 3 атаки российских оккупантов и отбивают две в направлении Раздолевки.
Также зафиксировано 7 вражеских атак возле Ивановского, Клищиевки и Андреевки, отбитых украинскими военными.
Сейчас продолжаются боевые действия у Белой Горы.
Наибольшее количество вражеских наступательных попыток с начала суток зафиксировано в Покровском районе.
Российские оккупанты уже прибегли к 15 атакующим попыткам. В настоящее время продолжаются 7 боев вблизи Новоалександровки, Евгеньевки, Новопокровского и Сокола.
При поддержке российской авиации, идут три боевых столкновения в направлении Урожайного. Еще одна атака там уже отбита.
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