Какие инновационные комплексы ВСУ используют на поле боя — ответ бойцов 3 ОШБр

Украинские военные работают над тем, чтобы на поле боя максимально заменить пехоту беспилотными средствами.
Главные тезисы
- Украинские войска работают над заменой пехоты беспилотными средствами для максимальной сохранности жизней военнослужащих на поле боя.
- Использование роботизированных систем позволяет эффективно выполнять задачи эвакуации раненых и поставку боевых комплектов, обеспечивая большую безопасность для военнослужащих.
- Украинские войска активно внедряют инновационные решения, включающие в себя беспилотные летальные аппараты и наземные комплексы с системами автонаведения на базе искусственного интеллекта.
- Боевые действия на фронте в Украине все больше поддерживаются роботами, что позволяет преодолеть дефицит человеческих ресурсов в составе Вооруженных Сил Украины.
- Применение научно-технических инноваций в беспилотных средствах и роботизированных комплексах позволяет украинским военным быть впереди в современных военных конфликтах.
Какие инновационные комплексы ВСУ используют на поле боя
Командир подразделения Terra в составе Третьей отдельной штурмовой бригады (3 ОШБр) ВСУ Николай Волохов. отметил, что российские войска, по сути являющиеся последователями советской армии, невозможно преодолеть аналогичной армией еще и меньшей по размеру. Потому, по словам бойца, нужны другие решения и инновации.
Волохов сравнил сегодняшний день с началом полномасштабного вторжения и добавил, что тогда ВСУ "держались, пользуясь секретами, иногда трюками".
По его словам, Третья штурмовая бригада уже применяет наземные роботизированные комплексы для эвакуации раненых и поставку боевого комплекта на позиции.
По словам командира подразделения, в дронах также содержится много инноваций, речь идет, в частности, о системе автонаведения на основе искусственного интеллекта и тому подобное. В настоящее время военные реализуют эту систему на основе тепловизионных камер, как это работает в современном американском оружии.
Волох добавил, что бойцы тщательно анализируют все доступные разработки, включая, что есть на вооружении врага.
Речь идет, что одной бригаде в месяц нужно 5-8 тысяч соответствующих беспилотных средств и в них еще десятки тысяч боеприпасов. Волох добавил, что без научной компоненты в таких военных подразделениях не обойтись и привел пример того, что приходится "настраивать, паять" прямо на позициях.
Что известно об использовании роботов на фронте
Как писал The Telegraph, Украина массово использует роботов на фронте для уничтожения российских окупантов, с целью преодолеть дефицит людей в составе ВСУ.
Отмечалось, что этот новый тип боевых действий, разрабатываемый Украиной, в большей степени, чем когда-либо ранее, опирается на беспилотные и дистанционно управляемые роботизированные системы.
По данным издания, уже несколько месяцев украинские войска используют роботов для самых разных целей — от разрушения мостов до доставки грузов на передовую и эвакуации раненых солдат.
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