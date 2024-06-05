Какие инновационные комплексы ВСУ используют на поле боя — ответ бойцов 3 ОШБр

Украинские военные работают над тем, чтобы на поле боя максимально заменить пехоту беспилотными средствами.

Какие инновационные комплексы ВСУ используют на поле боя

Командир подразделения Terra в составе Третьей отдельной штурмовой бригады (3 ОШБр) ВСУ Николай Волохов. отметил, что российские войска, по сути являющиеся последователями советской армии, невозможно преодолеть аналогичной армией еще и меньшей по размеру. Потому, по словам бойца, нужны другие решения и инновации.

Волохов сравнил сегодняшний день с началом полномасштабного вторжения и добавил, что тогда ВСУ "держались, пользуясь секретами, иногда трюками".

То есть, инициативность породила инновации. Конечно, Третья штурмовая бригада перешла к концепции, которая называется "война роботов". Мы хотим максимально заменить штурмовую и механизированную пехоту на поле боя беспилотными средствами, чтобы сохранить жизнь людей, — подчеркнул военный. Поделиться

По его словам, Третья штурмовая бригада уже применяет наземные роботизированные комплексы для эвакуации раненых и поставку боевого комплекта на позиции.

У нас много технических инноваций в беспилотных летальных аппаратах и наземных аппаратах... По моей информации, в 1-й бригаде появился свой собственный научно-исследовательский центр. Его задача — поставить наземные роботизированные комплексы в строй, — рассказал он. Поделиться

По словам командира подразделения, в дронах также содержится много инноваций, речь идет, в частности, о системе автонаведения на основе искусственного интеллекта и тому подобное. В настоящее время военные реализуют эту систему на основе тепловизионных камер, как это работает в современном американском оружии.

Волох добавил, что бойцы тщательно анализируют все доступные разработки, включая, что есть на вооружении врага.

Речь идет, что одной бригаде в месяц нужно 5-8 тысяч соответствующих беспилотных средств и в них еще десятки тысяч боеприпасов. Волох добавил, что без научной компоненты в таких военных подразделениях не обойтись и привел пример того, что приходится "настраивать, паять" прямо на позициях.

Что известно об использовании роботов на фронте

Как писал The Telegraph, Украина массово использует роботов на фронте для уничтожения российских окупантов, с целью преодолеть дефицит людей в составе ВСУ.

Отмечалось, что этот новый тип боевых действий, разрабатываемый Украиной, в большей степени, чем когда-либо ранее, опирается на беспилотные и дистанционно управляемые роботизированные системы.

По данным издания, уже несколько месяцев украинские войска используют роботов для самых разных целей — от разрушения мостов до доставки грузов на передовую и эвакуации раненых солдат.