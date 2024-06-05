Українські військові працюють над тим, щоб на полі бою максимально замінити піхоту безпілотними засобами.

Які інноваційні комплекси ЗСУ використовують на полі бою

Командир підрозділу Terra у складі Третьої окремої штурмової бригади (3 ОШБр) ЗСУ Микола Волохов. зазначив, що російські війська, які по суті є послідовниками радянської армії, неможливо подолати аналогічною армією ще й меншою за розміром. Тому, за словами бійця, потрібні інші рішення та інновації.

Волохов порівняв сьогоднішній день з початком повномасштабного вторгнення та додав що тоді ЗСУ "трималися, користуючись секретами, іноді трюками".

Тобто ініціативність породила інновації. Звичайно, Третя штурмова бригада перейшла до концепції, яка називається "війна роботів". Ми хочемо максимально замінити штурмову й механізовану піхоту на полі бою безпілотними засобами, щоб зберегти життя людей, — наголосив військовий. Поширити

За його словами, Третя штурмова бригада вже застосовує наземні роботизовані комплекси для евакуації поранених та постачання бойового комплекту на позиції.

Ми маємо багато технічних інновацій в безпілотних летальних апаратах та наземних апаратах... За моєю інформацією, у 1-й бригаді з'явився свій власний науково-дослідний центр. Його задача — поставити наземні роботизовані комплекси в стрій, — розповів він. Поширити

За словами командира підрозділу, у дронах також міститься багато інновацій, йдеться, зокрема, за систему автонаведення на основі штучного інтелекту тощо. Наразі військові реалізують цю систему на основі тепловізійних камер, як це працює в сучасній американській зброї.

Волох додав, що бійці ретельно аналізують усі доступні розробки, включно з тим, що є на озброєнні ворога.

Йдеться, що одній бригаді на місяць потрібно 5-8 тисяч відповідних безпілотних засобів й до них ще десятки тисяч боєприпасів. Волох додав, що без наукової компоненти у таких військових підрозділах не обійтися та навів приклад того, що доводиться "налаштовувати, паяти" прямо на позиціях.

Що відомо про використання роботів на фронті

Як писав The Telegraph, Україна масово використовує роботів на фронті для знищення російських окупантів, з метою подолати дефіцит людей у складі ЗСУ.

Зазначалося, що цей новий тип бойових дій, який розробляє Україна, більшою мірою, ніж будь-коли раніше, спирається на безпілотні та дистанційно керовані роботизовані системи.

За даними видання, вже кілька місяців українські війська використовують роботів для найрізноманітніших цілей — від руйнування мостів, до доставки вантажів на передову й евакуації поранених солдатів.