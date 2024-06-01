У Харкові завершили пошукові роботи після ракетного удару РФ по будинку
Категорія
Україна
Дата публікації

У Харкові завершили пошукові роботи після ракетного удару РФ по будинку

Олег Синєгубов / Харківська ОВА
обстріл

У Новобаварському районі Харкова завершили аварійно-рятувальні роботи на місці російського удару 31 травня по пʼятиповерхівці.

У Харкові уточнили кількість жертв удару РФ по будинку

Встановити вдалося сім загиблих. Серед них три жінки — 39, 68 і 86 років та четверо чоловіків віком 52, 64, 41 і 28 років. Окремі фрагменти восьмої жертви передали поліцейським на ДНК-тест.

Також відомо про 26 постраждалих, серед яких зокрема 12-річні хлопчик і дівчинка.

1 червня рятувальники виявили тіло 75-річної жінки під завалами поблизу будинку. Ймовірно, її викинуло на подвір'я вибуховою хвилею.

Що відомо про атаку РФ по Харкову 31 травня

У ніч на 31 травня російські війська спрямували по Харкову 5 керованих ракет С-300/С-400 із Бєлгородської області РФ.

Росіяни повторно вдарили по тому ж місцю, коли прибули екстрені служби, тож серед поранених також — медик швидкої допомоги й поліцейська. Загалом по Новобаварському району тієї ночі армія РФ випустила пʼять ракет.

За даними прокуратури, одна з ракет влучила в пʼятиповерховий житловий будинок і зруйнувала три поверхи підʼїзду. Ще чотири ракети влучили неподалік будинку.

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Категорія
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Дата публікації
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Ракетний удар Росії по Харкову. Зросла кількість загиблих
Олег Синєгубов / Харківська ОВА
обстріл
Категорія
Україна
Дата публікації
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День “захисту” дітей. Росія завдала удару по неповнолітніх українцях на Харківщині
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Категорія
Україна
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Ракетний удар РФ по Харкову. Зросла кількість загиблих
Харківська обласна прокуратура
харків

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