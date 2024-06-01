В Харькове завершили поисковые работы после ракетного удара РФ по дому

В Новобаварском районе Харькова завершили аварийно-спасательные работы на месте российского удара 31 мая по пятиэтажке.

В Харькове уточнили количество жертв удара РФ по дому

Установить удалось семь погибших. Среди них три женщины — 39, 68 и 86 лет и четверо мужчин в возрасте 52, 64, 41 и 28 лет. Отдельные фрагменты восьмой жертвы передали полицейским на ДНК-тест.

Также известно о 26 пострадавших, среди которых в том числе 12-летние мальчик и девочка.

1 июня спасатели обнаружили тело 75-летней женщины под завалами у дома. Вероятно, ее выбросило во двор взрывной волной.

Что известно об атаке РФ по Харькову 31 мая

В ночь на 31 мая российские войска направили по Харькову 5 управляемых ракет С-300/С-400 из Белгородской области РФ.

Россияне повторно ударили по тому же месту, когда прибыли экстренные службы, среди раненых также — медик скорой помощи и полицейский. В целом по Новобаварскому району в ту ночь армия РФ выпустила пять ракет.