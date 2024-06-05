За словами речника ОСУВ “Хортиця” Назара Волошина, окупаційна армія РФ не припиняє штурмів в районі Часового Яру на Донеччині.
Головні тези:
- Окупаційна армія РФ продовжує штурмувати район Часового Яру на Донеччині, намагаючись захопити панівні висоти у цьому напрямку.
- За словами Волошина, більшість обстрілів приходиться на південну частину міста, а ворожа авіація здійснила 7 авіаударів.
- У Генштабі повідомили про 54 бої українських військових з російськими окупантами, зокрема в районі Покровська та на Харківщині.
- ЗСУ успішно відбили 3 атаки російських окупантів у районах Виїмки та Роздолівки, а також відбивають атаки у напрямках Іванівського та Кліщіївки.
- Найбільша кількість ворожих атак відбувається в районі Покровська, де окупанти здійснили вже 15 атак за добу.
Що відбувається в районі Часового Яру
За його словами, російські окупанти задіють велику кількість сил та засобів у спробах штурмувати та захопити місто.
Однак наразі ворог не має успіхів у просуванні в цьому районі.
Що кажуть у Генштабі стосовно ситуації на фронті
За інформацією Генштабу, від початку доби українські військові 54 рази вступали у бій із окупаційною армією РФ.
Найбільшу активність ворог проявляє в районі Покровська на Донеччині та на Харківщині.
Відбито 2 атаки загарбників у бік села Липці. На даний час тривають три боєзіткнення у районі Вовчанська.
Від початку доби російські окупанти здійснили 7 атак в районі Куп’янська, поблизу населених пунктів Синьківка, Степова Новоселівка, Стельмахівка, Чернещина та Дружелюбівка.
Наразі бойові дії тривають поблизу Чернещини та Дружелюбівки.
Російські окупанти також здійснюють спроби штурмів оборонних позицій ЗСУ в районах населених пунктів Верхньокам’янське, Виїмка та Роздолівка.
В цих районах від початку доби ворог здійснив 5 атак. ЗСУ успішно відбили 3 атаки російських окупантів і наразі відбивають дві у напрямку Роздолівки.
Також зафіксовано 7 ворожих атак біля Іванівського, Кліщіївки та Андріївки, які були відбиті українськими військовими.
Зараз тривають бойові дії біля Білої Гори.
Найбільша кількість ворожих наступальних спроб від початку доби зафіксована в районі Покровська.
Російські окупанти вже вдались до 15 атакувальних спроб. Наразі тривають 7 боїв поблизу Новоолександрівки, Євгенівки, Новопокровського та Сокола.
За підтримки російської авіації, точаться три бойових зіткнення у напрямку Урожайного. Ще одну атаку там вже відбито.
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