За словами речника ОСУВ “Хортиця” Назара Волошина, окупаційна армія РФ не припиняє штурмів в районі Часового Яру на Донеччині.

Що відбувається в районі Часового Яру

Це один із найбільш активних напрямків — Часів Яр. Там ворог не полишає спроб, усіляко намагається зайняти ці панівні висоти, на яких знаходиться Часів Яр. Активні бойові зіткнення тривають на напрямку, ворог намагається окупувати Кліщіївку та Андріївку, щоб відкинути наших захисників до каналу Сіверський Донець-Донбас. Ну і основні штурми та обстріли проводить ближче до Іванівського, — зазначив Волошин. Поширити

За його словами, російські окупанти задіють велику кількість сил та засобів у спробах штурмувати та захопити місто.

Однак наразі ворог не має успіхів у просуванні в цьому районі.

Протягом минулої доби було зафіксовано понад 1100 мінометних та артилерійських обстрілів на тому напрямку, саме на район Часового Яру припало 310 обстрілів з різних видів озброєння. Більшість із низ приходиться на південну частину міста. Загалом, ворожа авіація завдала 7 авіаударів, скинувши 4 КАБи. Ворог також провів чотири штурми, близько 70 окупантів було знищено, ще 130 — отримали поранення. Одного російського воїна було взято в полон, — підкреслив речник ОСУВ “Хортиця”. Поширити

Що кажуть у Генштабі стосовно ситуації на фронті

За інформацією Генштабу, від початку доби українські військові 54 рази вступали у бій із окупаційною армією РФ.

Найбільшу активність ворог проявляє в районі Покровська на Донеччині та на Харківщині.

Відбито 2 атаки загарбників у бік села Липці. На даний час тривають три боєзіткнення у районі Вовчанська.

Від початку доби російські окупанти здійснили 7 атак в районі Куп’янська, поблизу населених пунктів Синьківка, Степова Новоселівка, Стельмахівка, Чернещина та Дружелюбівка.

Наразі бойові дії тривають поблизу Чернещини та Дружелюбівки.

Російські окупанти також здійснюють спроби штурмів оборонних позицій ЗСУ в районах населених пунктів Верхньокам’янське, Виїмка та Роздолівка.

В цих районах від початку доби ворог здійснив 5 атак. ЗСУ успішно відбили 3 атаки російських окупантів і наразі відбивають дві у напрямку Роздолівки.

Також зафіксовано 7 ворожих атак біля Іванівського, Кліщіївки та Андріївки, які були відбиті українськими військовими.

Зараз тривають бойові дії біля Білої Гори.

Найбільша кількість ворожих наступальних спроб від початку доби зафіксована в районі Покровська.

Російські окупанти вже вдались до 15 атакувальних спроб. Наразі тривають 7 боїв поблизу Новоолександрівки, Євгенівки, Новопокровського та Сокола.

За підтримки російської авіації, точаться три бойових зіткнення у напрямку Урожайного. Ще одну атаку там вже відбито.