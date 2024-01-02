Експорт російського газу в Європу рекордно скоротився
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Економіка
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Експорт російського газу в Європу рекордно скоротився

російський газ
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Джерело:  Reuters

Як вдалося дізнатися Reuters, постачання російським “Газпромом” природного трубопровідного газу в Європу у 2023 році скоротилося на 55,6%.

Зафіксоване рекордне падіння експорту російського газу в Європу

Британські журналісти вирішили проаналізувати дані європейської газотранспортної групи Entsog і щоденні звіти "Газпрому" про транзит газу через Україну.

У результаті з’ясувалося, що трубопровідний експорт російського газу в Європу протягом минулого року знизився зі 174,8 до 77,6 мільйона кубометрів.

За словами експертів, головна причина скорочення — повномасштабне вторгнення Росії в Україну.

Що важливо розуміти, до підрахунків не входить скраплений природний газ, адже його постачання, навпаки, зростало.

На піку, у 2018-2019 роках, річні поставки російського газу до Європи досягали 175-180 мільярда кубометрів. Натомість, за даними "Газпрому" та підрахунками Reuters, у 2022-му Росія поставила до Європи загалом близько 63,8 мільярда кубометрів газу різними маршрутами.

Євросоюз проголосував за продовження надзвичайних енергетичних заходів у 2024 році

19 грудня офіційно стало відомо, що Міністри енергетики країн Європейського Союзу змогли погодити продовження трьох регламентів з енергетичних питань, ухвалених як надзвичайні заходи на тлі російсько-української війни.

Офіційний Брюссель повідомив, що перший регламент передбачає координацію закупівель природного газу та допомогу держав-членів ЄС одна одній у разі потреби.

Другий регламент має на меті прискорити розгортання інфраструктури відновлюваних джерел енергії.

Третій регламент про механізм ринкової корекції енергетичних цін, покликаний запобігати їхнім надмірним коливанням, продовжений без змін до 31 січня 2025 року.

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