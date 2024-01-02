Експорт російського газу в Європу рекордно скоротився

Як вдалося дізнатися Reuters, постачання російським “Газпромом” природного трубопровідного газу в Європу у 2023 році скоротилося на 55,6%.
Зафіксоване рекордне падіння експорту російського газу в Європу
Британські журналісти вирішили проаналізувати дані європейської газотранспортної групи Entsog і щоденні звіти "Газпрому" про транзит газу через Україну.
У результаті з’ясувалося, що трубопровідний експорт російського газу в Європу протягом минулого року знизився зі 174,8 до 77,6 мільйона кубометрів.
За словами експертів, головна причина скорочення — повномасштабне вторгнення Росії в Україну.
Що важливо розуміти, до підрахунків не входить скраплений природний газ, адже його постачання, навпаки, зростало.
Євросоюз проголосував за продовження надзвичайних енергетичних заходів у 2024 році
19 грудня офіційно стало відомо, що Міністри енергетики країн Європейського Союзу змогли погодити продовження трьох регламентів з енергетичних питань, ухвалених як надзвичайні заходи на тлі російсько-української війни.
Офіційний Брюссель повідомив, що перший регламент передбачає координацію закупівель природного газу та допомогу держав-членів ЄС одна одній у разі потреби.
Другий регламент має на меті прискорити розгортання інфраструктури відновлюваних джерел енергії.
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