Експорт російського газу в Європу рекордно скоротився

Як вдалося дізнатися Reuters, постачання російським “Газпромом” природного трубопровідного газу в Європу у 2023 році скоротилося на 55,6%.

Зафіксоване рекордне падіння експорту російського газу в Європу

Британські журналісти вирішили проаналізувати дані європейської газотранспортної групи Entsog і щоденні звіти "Газпрому" про транзит газу через Україну.

У результаті з’ясувалося, що трубопровідний експорт російського газу в Європу протягом минулого року знизився зі 174,8 до 77,6 мільйона кубометрів.

За словами експертів, головна причина скорочення — повномасштабне вторгнення Росії в Україну.

Що важливо розуміти, до підрахунків не входить скраплений природний газ, адже його постачання, навпаки, зростало.

На піку, у 2018-2019 роках, річні поставки російського газу до Європи досягали 175-180 мільярда кубометрів. Натомість, за даними "Газпрому" та підрахунками Reuters, у 2022-му Росія поставила до Європи загалом близько 63,8 мільярда кубометрів газу різними маршрутами. Поширити

Євросоюз проголосував за продовження надзвичайних енергетичних заходів у 2024 році

19 грудня офіційно стало відомо, що Міністри енергетики країн Європейського Союзу змогли погодити продовження трьох регламентів з енергетичних питань, ухвалених як надзвичайні заходи на тлі російсько-української війни.

Офіційний Брюссель повідомив, що перший регламент передбачає координацію закупівель природного газу та допомогу держав-членів ЄС одна одній у разі потреби.

Другий регламент має на меті прискорити розгортання інфраструктури відновлюваних джерел енергії.