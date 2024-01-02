Экспорт российского газа в Европу рекордно сократился

Как удалось узнать Reuters, поставки российским "Газпромом" природного трубопроводного газа в Европу в 2023 году сократились на 55,6%.

Зафиксировано рекордное падение экспорта российского газа в Европу

Британские журналисты решили проанализировать данные европейской газотранспортной группы Entsog и ежедневные отчеты "Газпрома" о транзите газа через Украину.

В результате выяснилось, что трубопроводный экспорт российского газа в Европу в течение прошлого года снизился с 174,8 до 77,6 миллионов кубометров.

По словам экспертов, главная причина сокращения – полномасштабное вторжение России в Украину.

Что важно понимать, в подсчеты не входит сжиженный природный газ, ведь его снабжение наоборот росло.

На пике, в 2018-2019 годах, годовые поставки российского газа в Европу достигали 175-180 миллиардов кубометров. По данным "Газпрома" и подсчетам Reuters, в 2022-м Россия поставила в Европу в общей сложности около 63,8 миллиарда кубометров газа разными маршрутами. Поделиться

Евросоюз проголосовал за продление чрезвычайных энергетических мер в 2024 году

19 декабря официально стало известно, что Министры энергетики стран Европейского Союза смогли согласовать продление трех регламентов по энергетическим вопросам, принятым в качестве чрезвычайных мер на фоне российско-украинской войны.

Официальный Брюссель сообщил, что первый регламент предусматривает координацию закупок природного газа и помощь государств-членов ЕС друг другу в случае необходимости.

Второй регламент преследует цель ускорить развертывание инфраструктуры возобновляемых источников энергии.