Экспорт российского газа в Европу рекордно сократился
Категория
Экономика
Дата публикации

Экспорт российского газа в Европу рекордно сократился

российский газ
Читати українською
Источник:  Reuters

Как удалось узнать Reuters, поставки российским "Газпромом" природного трубопроводного газа в Европу в 2023 году сократились на 55,6%.

Зафиксировано рекордное падение экспорта российского газа в Европу

Британские журналисты решили проанализировать данные европейской газотранспортной группы Entsog и ежедневные отчеты "Газпрома" о транзите газа через Украину.

В результате выяснилось, что трубопроводный экспорт российского газа в Европу в течение прошлого года снизился с 174,8 до 77,6 миллионов кубометров.

По словам экспертов, главная причина сокращения – полномасштабное вторжение России в Украину.

Что важно понимать, в подсчеты не входит сжиженный природный газ, ведь его снабжение наоборот росло.

На пике, в 2018-2019 годах, годовые поставки российского газа в Европу достигали 175-180 миллиардов кубометров. По данным "Газпрома" и подсчетам Reuters, в 2022-м Россия поставила в Европу в общей сложности около 63,8 миллиарда кубометров газа разными маршрутами.

Евросоюз проголосовал за продление чрезвычайных энергетических мер в 2024 году

19 декабря официально стало известно, что Министры энергетики стран Европейского Союза смогли согласовать продление трех регламентов по энергетическим вопросам, принятым в качестве чрезвычайных мер на фоне российско-украинской войны.

Официальный Брюссель сообщил, что первый регламент предусматривает координацию закупок природного газа и помощь государств-членов ЕС друг другу в случае необходимости.

Второй регламент преследует цель ускорить развертывание инфраструктуры возобновляемых источников энергии.

Третий регламент о механизме рыночной коррекции энергетических цен, призванный предотвращать их чрезмерные колебания, продлен без изменений до 31 января 2025 года.

Больше по теме

Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
РФ увеличит поставки газа в Венгрию и Китай в этом году
Газпром
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
В РФ заявили о поставках рекордных объемов газа в Китай
газ
Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Санкции США остановили перспективный газовый проект России
"Арктик СПГ-2"

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.