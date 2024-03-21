Експосадовець ЗСУ незаконно збагатився на майже 58 млн грн. Його затримали

Детективи Державного бюро розслідувань затримали ексначальника Центрального управління продовольчого забезпечення Командування Сил логістики ЗСУ за підозрою у незаконному збагаченні на майже 58 млн гривень.

Затримано колишнього високопосадовця ЗСУ

В Офісі генпрокурора повідомили, що вже звільнений з посади експосадовець на посаді набув активів на майже 58 млн грн.

У 2022-2023 році чоловік набув таких необґрунтованих активів:

автомобіль «Toyota», 2022 року,

квартиру в м. Київ,

обласну базу спеціального медичного призначення на Хмельниччині загальною площею 2022 кв м,

55 земельних ділянок у різних регіонах,

єдиний майновий комплекс Хмельницького державного експериментального протезно-ортопедичного підприємства.

Сума незаконно набутих коштів більш ніж на 6500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян перевищує його законні доходи.

У Генпрокуратурі повідомили, що на даний час проводиться обшук за місцем проживання експосадовця.

Фото: Офіс генпрокурора

Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. На незаконно набуті активи судом накладено арешт.