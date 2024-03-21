Експосадовець ЗСУ незаконно збагатився на майже 58 млн грн. Його затримали
Категорія
Україна
Дата публікації

Експосадовець ЗСУ незаконно збагатився на майже 58 млн грн. Його затримали

Офіс Генерального прокурора
ДБР

Детективи Державного бюро розслідувань затримали ексначальника Центрального управління продовольчого забезпечення Командування Сил логістики ЗСУ за підозрою у незаконному збагаченні на майже 58 млн гривень.

Затримано колишнього високопосадовця ЗСУ

В Офісі генпрокурора повідомили, що вже звільнений з посади експосадовець на посаді набув активів на майже 58 млн грн.

У 2022-2023 році чоловік набув таких необґрунтованих активів:

  • автомобіль «Toyota», 2022 року,

  • квартиру в м. Київ,

  • обласну базу спеціального медичного призначення на Хмельниччині загальною площею 2022 кв м,

  • 55 земельних ділянок у різних регіонах,

  • єдиний майновий комплекс Хмельницького державного експериментального протезно-ортопедичного підприємства.

Сума незаконно набутих коштів більш ніж на 6500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян перевищує його законні доходи.

У Генпрокуратурі повідомили, що на даний час проводиться обшук за місцем проживання експосадовця.

Фото: Офіс генпрокурора

Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. На незаконно набуті активи судом накладено арешт.

Йому загрожує 10 років тюрми.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
У СБУ забрали справу щодо стеження за Bihus.Info — тепер її розслідуватиме ДБР
Офіс Генерального прокурора
Bihus.Info
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Справа Гринкевичів. ДБР розглядає арешт нерухомості Морозюк
ДБР
Морозюк
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
У Києві злочинці під виглядом ТЦК та ДБР ошукали чоловіка на 1,7 млн грн
Офіс Генерального прокурора
Обшук

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?