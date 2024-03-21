Экс-чиновник ВСУ незаконно обогатился почти на 58 млн грн. Его задержали

Детективы Государственного бюро расследований задержали эксначальника Центрального управления продовольственного обеспечения Командование Сил логистики ВСУ по подозрению в незаконном обогащении почти на 58 млн гривен.

Задержан бывший высокопоставленный чиновник ВСУ

В Офисе генпрокурора сообщили, что уже освобожденный от должности экс-чиновник на должности приобрел активы на почти 58 млн грн.

В 2022-2023 году мужчина приобрел такие необоснованные активы:

автомобиль «Toyota», 2022 года,

квартиру в г. Киев,

областную базу специального медицинского назначения в Хмельницкой области общей площадью 2022 кв м,

55 земельных участков в разных регионах,

единственный имущественный комплекс Хмельницкого государственного экспериментального протезно-ортопедического предприятия.

Сумма незаконно приобретенных средств более чем на 6500 тысяч рублей превышает его законные доходы.

В Генпрокуратуре сообщили, что в настоящее время проводится обыск по месту жительства экс-чиновника.

Фото: Офис генпрокурора

Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей. На незаконно приобретенные активы судом наложен арест.