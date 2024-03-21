Экс-чиновник ВСУ незаконно обогатился почти на 58 млн грн. Его задержали

Детективы Государственного бюро расследований задержали эксначальника Центрального управления продовольственного обеспечения Командование Сил логистики ВСУ по подозрению в незаконном обогащении почти на 58 млн гривен.
Задержан бывший высокопоставленный чиновник ВСУ
В Офисе генпрокурора сообщили, что уже освобожденный от должности экс-чиновник на должности приобрел активы на почти 58 млн грн.
В 2022-2023 году мужчина приобрел такие необоснованные активы:
автомобиль «Toyota», 2022 года,
квартиру в г. Киев,
областную базу специального медицинского назначения в Хмельницкой области общей площадью 2022 кв м,
55 земельных участков в разных регионах,
единственный имущественный комплекс Хмельницкого государственного экспериментального протезно-ортопедического предприятия.
Сумма незаконно приобретенных средств более чем на 6500 тысяч рублей превышает его законные доходы.
В Генпрокуратуре сообщили, что в настоящее время проводится обыск по месту жительства экс-чиновника.
Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей. На незаконно приобретенные активы судом наложен арест.
Ему грозит 10 лет тюрьмы.
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