Експосолка США в Україні Брінк балотуватиметься до Конгресу

Колишня пані посол США в Україні Бріджит Брінк оголосила, що балотуватиметься на виборах до Конгресу від Мічигану, її рідного штату.
Головні тези:
- Бріджит Брінк вирішила балотуватися у Конгрес від Демократичної партії, підкреслюючи свою присвяченість захисту демократії та боротьбі за свободу.
- Бріджит Брінк критикує політику тарифів Трампа та дії, спрямовані на урізання фінансування соціальних програм.
- Після завершення роботи в Україні Брінк заявила про свою місію в боротьбі за правду та справедливість у політиці в США.
Брінк йде в політику: що відомо
Брінк, яка балотується від Демократичної партії, оприлюднила заяву про початок своєї передвиборчої кампанії 18 червня.
Брінк присвятила дипломатичній роботі майже 30 років.
I’ve dedicated my life to protecting democracy & fighting for freedom. It’s why we stood up to Putin and why I spoke out against Trump.— Ambassador Bridget Brink (@AmbBridgetBrink) June 18, 2025
My next mission: fighting for what’s right here at home. I’m running for #MI07 because it's time to put Michigan families first and fight back. pic.twitter.com/7bAvV2uniJ
Брінк нагадала, що Америка допомагала Україні відбитися і повернути половину захопленої Росією території, підтримувала роботу енергетичної мережі та економіки.
Вона також розповіла про зростання в Мічигані і 30 років державної служби під керівництвом 5 президентів США як демократів, так і республіканців. Крім того, Брінк розкритикувала політику тарифів Трампа й урізання фінансування соціальних програм.
Моя наступна місія: боротися за те, що є правильним тут, удома; виступати проти непідзвітних і необраних на виборах мільярдерів, які намагаються обмежити наш уряд і демократію. Ось чому я балотуюся до Конгресу.
Вибори до Конгресу пройдуть у 2026 році.
Її каденція припала на один із найскладніших періодів в історії українсько-американських відносин — повномасштабне вторгнення Росії, масштабна військова підтримка Києва, суперечка українського й американського президентів в Овальному кабінеті, слова президента України про «слабку реакцію» США на російський удар по Кривому Рогу.
Бріджит Брінк очолила посольство США в Києві в червні 2022 року.
1 травня стало відомо, що президент Сполучених Штатів Дональд Трамп призначив повіреною в справах США в Україні дипломатку Джулі Девіс.
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