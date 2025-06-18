Експосолка США в Україні Брінк балотуватиметься до Конгресу

Колишня пані посол США в Україні Бріджит Брінк оголосила, що балотуватиметься на виборах до Конгресу від Мічигану, її рідного штату.

Брінк йде в політику: що відомо

Брінк, яка балотується від Демократичної партії, оприлюднила заяву про початок своєї передвиборчої кампанії 18 червня.

Я присвятила своє життя захисту демократії й боротьбі за свободу. Саме тому ми протистояли Путіну, а я виступила проти Трампа. Бріджит Брінк Дипломатка США

Брінк присвятила дипломатичній роботі майже 30 років.

I’ve dedicated my life to protecting democracy & fighting for freedom. It’s why we stood up to Putin and why I spoke out against Trump.



My next mission: fighting for what’s right here at home. I’m running for #MI07 because it's time to put Michigan families first and fight back. pic.twitter.com/7bAvV2uniJ — Ambassador Bridget Brink (@AmbBridgetBrink) June 18, 2025

Брінк нагадала, що Америка допомагала Україні відбитися і повернути половину захопленої Росією території, підтримувала роботу енергетичної мережі та економіки.

На жаль, Президент Дональд Трамп продовжує тиснути на нашого демократичного союзника, Україну, а не агресора, Росію. Замирення диктатора ніколи не було і не буде шляхом до тривалого миру. І це не те, ким ми є. Поширити

Вона також розповіла про зростання в Мічигані і 30 років державної служби під керівництвом 5 президентів США як демократів, так і республіканців. Крім того, Брінк розкритикувала політику тарифів Трампа й урізання фінансування соціальних програм.

Моя наступна місія: боротися за те, що є правильним тут, удома; виступати проти непідзвітних і необраних на виборах мільярдерів, які намагаються обмежити наш уряд і демократію. Ось чому я балотуюся до Конгресу.

Вибори до Конгресу пройдуть у 2026 році.

У квітні цього року після майже трьох років роботи в Києві посол Сполучених Штатів Америки Бріджит Брінк завершила свою місію в Україні. Поширити

Її каденція припала на один із найскладніших періодів в історії українсько-американських відносин — повномасштабне вторгнення Росії, масштабна військова підтримка Києва, суперечка українського й американського президентів в Овальному кабінеті, слова президента України про «слабку реакцію» США на російський удар по Кривому Рогу.

Бріджит Брінк очолила посольство США в Києві в червні 2022 року.

1 травня стало відомо, що президент Сполучених Штатів Дональд Трамп призначив повіреною в справах США в Україні дипломатку Джулі Девіс.