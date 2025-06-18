Экс-посол США в Украине Бринк будет баллотироваться в Конгресс

Бывшая госпожа посол США в Украине Бриджит Бринк объявила, что будет баллотироваться на выборах в Конгресс от Мичигана, ее родного штата.
Главные тезисы
- Бриджит Бринк решила баллотироваться в Конгресс от Мичигана, подчеркивая свою посвященность защите демократии и борьбе за свободу.
- Экс-посол США в Украине критикует политику тарифов Трампа и действия, направленные на урезание финансирования социальных программ.
- Бринк описывает свою миссию как борьбу за правду и справедливость в политике США, вступая в политику после дипломатической карьеры.
Бринк идет в политику: что известно
Баллотируемая от Демократической партии Бринка обнародовала заявление о начале своей предвыборной кампании 18 июня.
Бринк посвятила дипломатической работе почти 30 лет.
I’ve dedicated my life to protecting democracy & fighting for freedom. It’s why we stood up to Putin and why I spoke out against Trump.— Ambassador Bridget Brink (@AmbBridgetBrink) June 18, 2025
My next mission: fighting for what’s right here at home. I’m running for #MI07 because it's time to put Michigan families first and fight back. pic.twitter.com/7bAvV2uniJ
Бринк напомнила, что Америка помогала Украине отразиться и вернуть половину захваченной Россией территории, поддерживала работу энергетической сети и экономики.
Она также рассказала о росте в Мичигане и 30 лет государственной службы под руководством пяти президентов США как демократов, так и республиканцев. Кроме того, Бринк раскритиковала политику тарифов Трампа и урезание финансирования социальных программ.
Моя следующая миссия: бороться за то, что правильно здесь, дома; выступать против неподотчетных и неизбранных на выборах миллиардеров, пытающихся ограничить наше правительство и демократию. Вот почему я баллотируюсь в Конгресс.
Выборы в Конгресс пройдут в 2026 году.
Ее каденция пришлась на один из самых сложных периодов в истории украинско-американских отношений — полномасштабное вторжение России, масштабная военная поддержка Киева, спор украинского и американского президентов в Овальном кабинете, слова президента Украины о «слабой реакции» США на российский удар по Кривому Рогу.
Бриджит Бринк возглавила посольство США в Киеве в июне 2022 года.
1 мая стало известно, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп назначил поверенной по делам США в Украине дипломатку Джули Дэвис.
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