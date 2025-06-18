Экс-посол США в Украине Бринк будет баллотироваться в Конгресс
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Экс-посол США в Украине Бринк будет баллотироваться в Конгресс

Бринк
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Источник:  online.ua

Бывшая госпожа посол США в Украине Бриджит Бринк объявила, что будет баллотироваться на выборах в Конгресс от Мичигана, ее родного штата.

Главные тезисы

  • Бриджит Бринк решила баллотироваться в Конгресс от Мичигана, подчеркивая свою посвященность защите демократии и борьбе за свободу.
  • Экс-посол США в Украине критикует политику тарифов Трампа и действия, направленные на урезание финансирования социальных программ.
  • Бринк описывает свою миссию как борьбу за правду и справедливость в политике США, вступая в политику после дипломатической карьеры.

Бринк идет в политику: что известно

Баллотируемая от Демократической партии Бринка обнародовала заявление о начале своей предвыборной кампании 18 июня.

Я посвятила свою жизнь защите демократии и борьбе за свободу. Поэтому мы противостояли Путину, а я выступила против Трампа.

Бриджит Бринк

Бриджит Бринк

Дипломатка США

Бринк посвятила дипломатической работе почти 30 лет.

Бринк напомнила, что Америка помогала Украине отразиться и вернуть половину захваченной Россией территории, поддерживала работу энергетической сети и экономики.

К сожалению, Президент Дональд Трамп продолжает оказывать давление на нашего демократического союзника, Украину, а не агрессора, Россию. Замирение диктатора никогда не было и не будет путём к длительному миру. И это не то, кем мы являемся.

Она также рассказала о росте в Мичигане и 30 лет государственной службы под руководством пяти президентов США как демократов, так и республиканцев. Кроме того, Бринк раскритиковала политику тарифов Трампа и урезание финансирования социальных программ.

Моя следующая миссия: бороться за то, что правильно здесь, дома; выступать против неподотчетных и неизбранных на выборах миллиардеров, пытающихся ограничить наше правительство и демократию. Вот почему я баллотируюсь в Конгресс.

Выборы в Конгресс пройдут в 2026 году.

В апреле этого года после почти трех лет работы в Киеве посол Соединенных Штатов Америки Бриджит Бринк завершила свою миссию в Украине.

Ее каденция пришлась на один из самых сложных периодов в истории украинско-американских отношений — полномасштабное вторжение России, масштабная военная поддержка Киева, спор украинского и американского президентов в Овальном кабинете, слова президента Украины о «слабой реакции» США на российский удар по Кривому Рогу.

Бриджит Бринк возглавила посольство США в Киеве в июне 2022 года.

1 мая стало известно, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп назначил поверенной по делам США в Украине дипломатку Джули Дэвис.

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