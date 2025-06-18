Экс-посол США в Украине Бринк будет баллотироваться в Конгресс

Бывшая госпожа посол США в Украине Бриджит Бринк объявила, что будет баллотироваться на выборах в Конгресс от Мичигана, ее родного штата.

Бринк идет в политику: что известно

Баллотируемая от Демократической партии Бринка обнародовала заявление о начале своей предвыборной кампании 18 июня.

Я посвятила свою жизнь защите демократии и борьбе за свободу. Поэтому мы противостояли Путину, а я выступила против Трампа. Бриджит Бринк Дипломатка США

Бринк посвятила дипломатической работе почти 30 лет.

I’ve dedicated my life to protecting democracy & fighting for freedom. It’s why we stood up to Putin and why I spoke out against Trump.



My next mission: fighting for what’s right here at home. I’m running for #MI07 because it's time to put Michigan families first and fight back. pic.twitter.com/7bAvV2uniJ — Ambassador Bridget Brink (@AmbBridgetBrink) June 18, 2025

Бринк напомнила, что Америка помогала Украине отразиться и вернуть половину захваченной Россией территории, поддерживала работу энергетической сети и экономики.

К сожалению, Президент Дональд Трамп продолжает оказывать давление на нашего демократического союзника, Украину, а не агрессора, Россию. Замирение диктатора никогда не было и не будет путём к длительному миру. И это не то, кем мы являемся. Поделиться

Она также рассказала о росте в Мичигане и 30 лет государственной службы под руководством пяти президентов США как демократов, так и республиканцев. Кроме того, Бринк раскритиковала политику тарифов Трампа и урезание финансирования социальных программ.

Моя следующая миссия: бороться за то, что правильно здесь, дома; выступать против неподотчетных и неизбранных на выборах миллиардеров, пытающихся ограничить наше правительство и демократию. Вот почему я баллотируюсь в Конгресс.

Выборы в Конгресс пройдут в 2026 году.

В апреле этого года после почти трех лет работы в Киеве посол Соединенных Штатов Америки Бриджит Бринк завершила свою миссию в Украине. Поделиться

Ее каденция пришлась на один из самых сложных периодов в истории украинско-американских отношений — полномасштабное вторжение России, масштабная военная поддержка Киева, спор украинского и американского президентов в Овальном кабинете, слова президента Украины о «слабой реакции» США на российский удар по Кривому Рогу.

Бриджит Бринк возглавила посольство США в Киеве в июне 2022 года.

1 мая стало известно, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп назначил поверенной по делам США в Украине дипломатку Джули Дэвис.