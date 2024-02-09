Експрезидент Польщі закликав європейський бізнес не боятися України

Колишній президент Польщі Лех Валенса (1990-1995) закликав польських та інших європейських бізнесменів перестати хвилюватися щодо України та того, що в Європі називають «неконтрольованим припливом» української сільськогосподарської продукції.
Лех Валенса закликає агровиробників «займатися новими технологіями» та «співпрацювати з українцями»
Валенса закликав «займатися новими технологіями у цій галузі та співпрацювати з українцями».
Блокада кордону з Україною фермерами
6 листопада 2023 року польські перевізники розпочали страйки на кордоні з Україною. Протестувальники вимагали повернути систему пропусків для українських перевізників.
17 січня 2024 року польський уряд підписав угоду з перевізниками, щоб розблокувати кордон з Україною. В рамках угоди сторони домовилися призупинити протести на під'їздах до трьох пунктів пропуску на кордоні до 1 березня.
31 січня Європейська комісія рекомендувала продовжити скасування імпортних мит для сільськогосподарських товарів з України на 2024 рік, але фермери заявили, що не підтримують дій ЄС.
Польські фермери анонсували протести на кордоні з Україною на 9 лютого.
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