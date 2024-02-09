Экс-президент Польши призвал европейский бизнес не бояться Украины

Бывший президент Польши Лех Валенса (1990-1995) призвал польских и других европейских бизнесменов перестать волноваться по поводу Украины и того, что в Европе называют «неконтролируемым притоком» украинской сельскохозяйственной продукции.

Лех Валенса призывает агропроизводителей заниматься новыми технологиями и сотрудничать с украинцами

Взгляните на Европу и увидите, что Бог дал каждой из этих стран. К примеру, Бог дал Франции хороший виноград. Итальянцам подарили большие артефакты истории. Польши — центральное положение в Европе — торговые пути. А Украине — плодородная, экологически чистая почва, — сказал Валенса, выступая на дискуссионной панели Центра стратегических и международных исследований в Вашингтоне, передает «Голос Америки». Поделиться

Валенса призвал "заниматься новыми технологиями в этой области и сотрудничать с украинцами".

Блокада границы с Украиной фермерами

6 ноября 2023 польские перевозчики начали забастовки на границе с Украиной. Протестующие потребовали вернуть систему пропусков для украинских перевозчиков.

17 января 2024 года польское правительство подписало соглашение с перевозчиками, чтобы разблокировать границу с Украиной. В рамках соглашения стороны договорились приостановить протесты на подъездах к трем пунктам пропуска на границе до 1 марта.

31 января Европейская комиссия рекомендовала продолжить отмену импортных пошлин для сельскохозяйственных товаров из Украины на 2024 год, но фермеры заявили, что не поддерживают действия ЕС.

Польские фермеры анонсировали протесты на границе с Украиной на 9 февраля.